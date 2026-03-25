Con un cabezazo agónico de Ferreira, Atlético Tucumán sufrió pero avanzó en la Copa Argentina

Clever Ferreira fue el bombero que apagó un incendio en territorio de Atlético por segunda semana consecutiva, en este caso de proporciones impensadas. El paraguayo, como había sucedido el viernes ante el Gimnasia La Plata, metió la cabeza de manera agónica en Caseros para evitarle a su equipo el papelón de llegar a los penales ante un rival que milita tres categorías por debajo y cuyos jugadores en su mayoría tienen que apelar a un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Finalmente, y con un sufrimiento notable, fue 2-1 sobre Sportivo Barracas, un triunfo en el estadio “Ciudad de Caseros” que catapulta al “Decano” a los 16avos de final de la Copa Argentina.