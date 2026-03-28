En un país de Europa, las empresas pagan hasta 100 euros al año para fomentar la vida social de sus empleados

En un contexto donde la soledad se consolida como uno de los grandes problemas del siglo XXI, Suecia vuelve a marcar el rumbo en políticas laborales innovadoras. La cadena de farmacias Apotek Hjärtat implementó una medida inédita: sus trabajadores reciben dinero y tiempo dentro de la jornada laboral para socializar.
La iniciativa no solo apunta al bienestar emocional, sino también a mejorar la productividad y reducir costos asociados al estrés y la desconexión social.
Tiempo pago para socializar: la apuesta sueca
En las 400 sucursales de Apotek Hjärtat, más de 3.300 empleados cuentan con 15 minutos diarios remunerados para actividades personales. Durante ese tiempo pueden hacer una llamada, organizar un encuentro o simplemente conversar con compañeros.
Además, la empresa otorga 1.000 coronas suecas al año (alrededor de 100 euros) destinados exclusivamente a actividades sociales con amigos.
Lejos de ser un beneficio superficial, la medida responde a un problema estructural: el 8% de los adultos en Suecia no tiene ningún amigo íntimo, según datos oficiales.
La idea surgió a partir de una observación concreta: muchos clientes mayores acudían a las farmacias no solo por medicamentos, sino para conversar. Ese comportamiento encendió una alarma dentro de la empresa.
Hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya reconoce la soledad como un problema de salud global.
España y la soledad laboral: un problema en crecimiento
Aunque suele asociarse a países nórdicos, la soledad también golpea con fuerza en España. Según el Marco Estratégico Estatal de las Soledades 2026-2030, 1 de cada 5 trabajadores sufre soledad crónica en su empleo.
El impacto económico es contundente:
14.000 millones de euros anuales en pérdidas (1,17% del PIB)
5.600 millones en costes sanitarios
8.000 millones en pérdida de productividad
Entre las principales causas aparecen:
Teletrabajo mal gestionado
Alta rotación laboral
Sobrecarga de tareas
Falta de espacios de interacción
Los más afectados son los jóvenes entre 18 y 34 años.
Beneficios de las pausas sociales en el trabajo
Diversos estudios coinciden en que fomentar la interacción social en el ámbito laboral tiene efectos directos en la salud y el rendimiento:
Reduce el cortisol (estrés)
Mejora la concentración hasta un 15%
Disminuye el absentismo en un 25%
Incluso una breve llamada de cinco minutos puede ayudar a “reiniciar” el cerebro tras períodos prolongados de concentración.
Un cambio de paradigma laboral
Desde la dirección de Apotek Hjärtat explican que la medida nació pensando en los clientes mayores, pero luego surgió una pregunta clave: “¿y nosotros?”
Esa reflexión derivó en una política que reconoce algo simple pero poderoso: la conexión humana también es productividad.
En los países escandinavos, el llamado “tiempo no productivo” empieza a entenderse como una inversión en salud mental y eficiencia.