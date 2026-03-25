El consumo masivo bajó 6,3% mensual en febrero, con una fuerte retracción en supermercados

En este contexto, la mora en las familias no para de crecer y alcanzó el 10,6% en entidades bancarias, su nivel más alto en más de 20 años, según datos oficiales del Banco Central (BCRA). Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema tradicional, debido a que en las entidades no financieras la irregularidad ya supera el 27% y comienza a golpear con dureza en las fintech.