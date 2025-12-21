Consumo masivo en pausa: ¿logrará el bolsillo tucumano ganarle a la "fragilidad" económica en 2026?

El consumo masivo mantiene en 2025 una recuperación frágil: creció 2% en el primer semestre, pero se desaceleró desde mitad de año, profundizado por la incertidumbre electoral del tercer trimestre, de acuerdo con el último reporte de NielsenIQ Argentina, empresa líder en inteligencia del consumidor,.
Aún con la inflación en descenso y algunos indicadores macro mostrando alivio, el consumo de bienes de rápida rotación (FMCG) sigue lejos de los niveles de 2023, y la recuperación salarial continúa siendo parcial, especialmente en los hogares de ingresos medios y bajos.
Tras un tercer trimestre marcado por caída en el ánimo social, la confianza del consumidor repuntó con fuerza en noviembre. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) llegó a 46 puntos, un 9% mensual más, y acumula un alza de 15,65% en dos meses.
Sin embargo, la lectura detrás de ese rebote sigue siendo desafiante: los bajos salarios y la falta de trabajo continúan como los principales problemas señalados por las familias. Aunque la inflación cedió a niveles mínimos de los últimos años, el ingreso disponible solo logró una recuperación parcial y luego se estancó.
Esta dinámica se combina con una reconfiguración del gasto del hogar donde los servicios del hogar absorben una mayor proporción del presupuesto, limitando la capacidad de consumo y reforzando la búsqueda de alternativas más económicas.
Los supermercados sostuvieron durante todo el año niveles históricamente altos de promociones, principalmente habilitando el consumo de marcas de Tier 1 (máximo nivel). Sin embargo, la promo no alcanza para impulsar volumen total: el canal todavía muestra caída interanual en unidades totales.
La novedad del año fue que el autoservicio vuelve a la escena y el canal tradicional sigue en crecimiento, apunta NIQ. Pese al freno general del consumo, los canales tradicionales son el motor del crecimiento en 2025.
Los autoservicios independientes crecen 6% en último bimestre, mientras mejoran su posicionamiento de precio frente a los supermercados gracias a descuentos agresivos directos por unidad, bajando el ticket total y controlando más el gasto.
En octubre, la canasta de autoservicio se abarató un 10% respecto a supermercados.
En cuanto a los almacenes y kioscos, ganan relevancia por su surtido de bajo out-of-pocket (consumo de bolsillo), ideal para compras chicas y control del gasto. Se destaca, entre otros:
• Fuerte recuperación de categorías de heladera como yogures y cremas de leche tras un 2024 muy afectado por los costos de mantenimiento.
• En bebidas, crecen marcas económicas y formatos retornables.
• Limpieza y cosmética/ tocador suman peso en el mix del canal.
“La recuperación salarial está estancada en general, y mientras los niveles socioeconómicos (NSE) Medios y Bajos siguen soportando el aumento de costos del hogar, los NSE Altos cambian su share of wallet (participación en ciertas categorías de consumo): FMCG (bienes de consumo de rápida rotación) ya no es aspiracional, y viajes, autos y otros consumos reaparecen con fuerza. Para 2026 esperamos un crecimiento leve del consumo, pero aún queda un largo camino para regresar a niveles previos”, sostuvo Julián Fernández, analytics manager de NielsenIQ Argentina.
¿Qué pasará?
De acuerdo con NIQ, el consumo creció en 2025, pero apenas 2% versus 2024, tras una caída histórica del 16% el año previo.
La tendencia muestra que 2026 podría traer una recuperación moderada, apoyada en:
• Mayor estabilidad inflacionaria.
• Una mejora gradual de ingresos.
• Estrategias más eficientes de precios y surtidos.
El sector deberá prepararse para un consumidor más racional, sensible al precio y dispuesto a alternar entre canales.