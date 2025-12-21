Consumo masivo en pausa: ¿logrará el bolsillo tucumano ganarle a la "fragilidad" económica en 2026?

“La recuperación salarial está estancada en general, y mientras los niveles socioeconómicos (NSE) Medios y Bajos siguen soportando el aumento de costos del hogar, los NSE Altos cambian su share of wallet (participación en ciertas categorías de consumo): FMCG (bienes de consumo de rápida rotación) ya no es aspiracional, y viajes, autos y otros consumos reaparecen con fuerza. Para 2026 esperamos un crecimiento leve del consumo, pero aún queda un largo camino para regresar a niveles previos”, sostuvo Julián Fernández, analytics manager de NielsenIQ Argentina.