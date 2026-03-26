Estrenos de cine en Tucumán: dos animaciones y una comedia de terror

“Millenium actress”: el repaso de una intensa vida artística en Japón

En 2001, el director Satoshi Kon presentó “Millenium actress”, una animación para adultos que cuenta la historia de un documentalista que investiga la vida de una legendaria actriz retirada. La película fue considerada una obra de referencia en el género, atravesada por la estética y la tradición japonesa, al punto que a 25 años de su estreno vuelve a las salas de todo el país en un relanzamiento global. Basada libremente en las vidas de las actrices niponas Setsuko Hara y Hideko Takamine, Kon creó el personaje de Chiyoko Fujiwara quien, anciana, se ha vuelto solitaria y rehúye la publicidad; pero -con el tiempo y por su insistencia- se encariña con el director Genya Tachibana que quiere entrevistarla y comienza a contarle su experiencia vital desde que era una adolescente con grandes sueños hasta ser una celebridad, un tránsito que va desde el antiguo Japón hasta un presente occidentalizado con proyecciones a un impredecible futuro lejano. En su relato, lo real y lo ficticio se entremezclan.