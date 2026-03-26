Estrenos de cine en Tucumán: dos animaciones y una comedia de terror

“Un secreto mágico”: una divertida animación para una salida en familia
Van es un adolescente hada de los dientes que tiene un espíritu rebelde. Está decidida a explorar la vida más allá de los confines de su civilización aislada y sus tradiciones estrictas y rígidas. Cuando conoce a Rupee, el troll más adorable del mundo, y a Gemma, un valiente duende con talento para la ciencia, los tres pequeños seres emprenden una aventura para unir sus reinos separados por los prejuicios durante generaciones y demostrar que la amistad puede derribar cualquier frontera. Pero la temible Reina Araña y sus secuaces no piensan ponérselo fácil.
Dirigida por Michael Johnson sobre un guión de Richard Dane Scott, Jeffrey Giles y Michael Lurie, “Un secreto mágico” es una fantástica y muy detallada animación pensada en los más chicos y el estreno de la semana enfocado en una salida en familia, por lo que en sus proyecciones está doblada al español, cuando la versión en inglés tiene las voces de Fran Drescher, Vivica A. Fox y Jon Lovitz, entre otros.
“Millenium actress”: el repaso de una intensa vida artística en Japón
En 2001, el director Satoshi Kon presentó “Millenium actress”, una animación para adultos que cuenta la historia de un documentalista que investiga la vida de una legendaria actriz retirada. La película fue considerada una obra de referencia en el género, atravesada por la estética y la tradición japonesa, al punto que a 25 años de su estreno vuelve a las salas de todo el país en un relanzamiento global. Basada libremente en las vidas de las actrices niponas Setsuko Hara y Hideko Takamine, Kon creó el personaje de Chiyoko Fujiwara quien, anciana, se ha vuelto solitaria y rehúye la publicidad; pero -con el tiempo y por su insistencia- se encariña con el director Genya Tachibana que quiere entrevistarla y comienza a contarle su experiencia vital desde que era una adolescente con grandes sueños hasta ser una celebridad, un tránsito que va desde el antiguo Japón hasta un presente occidentalizado con proyecciones a un impredecible futuro lejano. En su relato, lo real y lo ficticio se entremezclan.
“Te van a matar”: una comedia de terror en un entorno demoníaco
Una joven responde a un anuncio de empleo para trabajar como empleada doméstica en un misterioso rascacielos de la ciudad de Nueva York, sin darse cuenta de que está entrando en una comunidad que ha sido testigo de numerosas desapariciones misteriosas a lo largo de los años. Pronto se dará cuenta del riesgo que afronta y que para llegar a la mañana siguiente, deberá sobrevivir la noche en el peligroso Virgil, la retorcida y misteriosa guarida-trampa de un asesino culto demoníaco y evitar convertirse en su próxima ofrenda, en una batalla cinematográfica llena de muertes impactantes y un humor oscuro y perverso.
“Te van a matar” es una comedia de terror norteamericana dirigida por el ruso Kirill Sokolov, quien escribió el guión con Alex Litvaky, con los papeles principales a cargo de Zazie Beetz, Myha’la, Patricia Arquette, Tom Felton y Heather Graham. El filme está producido por los argentinos Andy y Bárbara Muschietti, responsables de la saga “It”.