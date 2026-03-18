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Feriados 2025: ¿cuándo será Semana Santa 2026 y de cuántos días será el fin de semana largo?

Antes de la celebración católica habrá dos días de descanso consecutivos durante el mes de marzo.

Faltan pocos días para Semana Santa Faltan pocos días para Semana Santa Infobae
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Con el calendario de feriados como una referencia clave para planificar descansos y escapadas, la mirada ya empieza a proyectarse hacia una de las fechas más esperadas del año. Semana Santa, que cada ciclo reorganiza agendas laborales y actividades familiares, vuelve a generar interés por su ubicación en el cronograma oficial.

¿Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo es Semana Santa?

¿Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo es Semana Santa?

En ese contexto, surge una pregunta central: cuándo será Semana Santa en 2026 y de cuántos días estará compuesto el fin de semana largo. La respuesta no solo impacta en la organización del tiempo libre, sino también en el movimiento turístico y económico que suele acompañar este período.

¿Cuánto falta para el próximo feriado en Argentina?

Antes de la llegada de Semana Santa, el próximo feriado nacional en Argentina será el 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a las víctimas de la última dictadura militar. Se trata de un feriado inamovible que en 2026 caerá martes. 

Además, mediante la Resolución 164/2025, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá a quienes se adhieran disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24.

¿Cuándo será Semana Santa y cuánto días tendra ese fin de semana largo?

Uno de los descansos más esperados del año será Semana Santa, que en 2026 llegará a comienzos de abril. Según el calendario oficial del Gobierno, la celebración religiosa se extenderá desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua).

En Argentina, el esquema de feriados durante la Semana Santa será el siguiente:

- Jueves 2 de abril: Jueves Santo y día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional)

- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional inamovible)

- Domingo 5 de abril: Pascua

En otros años, el Jueves Santo suele ser considerado día no laborable, pero en 2026 coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, por lo que el descanso se extenderá desde el jueves hasta el domingo.

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