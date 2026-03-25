Detectores de IA marcan que el inicio de "Cien años de soledad" no pudo haber sido escrito por un ser humano

Carrión (Tarragona, 1976) no es ajeno a estas discusiones. Doctor en Humanidades, crítico cultural y profesor de escritura creativa en la Universidad Pompeu Fabra, ha construido una obra que cruza literatura, tecnología y cultura contemporánea. En ensayos como Librerías o Contra Amazon, y en sus investigaciones sobre narrativa y plataformas audiovisuales, ha explorado cómo se transforman los modos de producción y circulación del relato en la era digital. En los últimos años, también ha indagado en las posibilidades y tensiones de la escritura en colaboración con inteligencia artificial.