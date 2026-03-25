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Detectores de IA marcan que el inicio de "Cien años de soledad" no pudo haber sido escrito por un ser humano

“100% AI/GPT”: el célebre inicio de la novela de Gabriel García Márquez, publicada en 1967, marco las graves fallas de estos programas.

Detectores de IA marcan que el inicio de Cien años de soledad no pudo haber sido escrito por un ser humano
Hace 2 Hs

El escritor y ensayista Jorge Carrión encendió el debate en redes sociales con un posteo tan irónico como inquietante: compartió la captura de una herramienta de detección de inteligencia artificial que califica como “100% AI/GPT” el célebre inicio de Cien años de soledad. “Estamos entrando en un mundo absolutamente demencial”, escribió.

La imagen no es menor: el párrafo inicial de la novela —uno de los más reconocibles de la literatura universal— aparece resaltado como sospechoso de haber sido generado por IA. El fragmento comienza con la ya mítica frase sobre el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, recordando el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Para cualquier lector, una marca indeleble del estilo de Gabriel García Márquez. Para el algoritmo, en cambio, un texto artificial.

Los detectores de IA se crearon con una intención bastante concreta: intentar identificar si un texto fue escrito por una persona o generado por una máquina

Carrión (Tarragona, 1976) no es ajeno a estas discusiones. Doctor en Humanidades, crítico cultural y profesor de escritura creativa en la Universidad Pompeu Fabra, ha construido una obra que cruza literatura, tecnología y cultura contemporánea. En ensayos como Librerías o Contra Amazon, y en sus investigaciones sobre narrativa y plataformas audiovisuales, ha explorado cómo se transforman los modos de producción y circulación del relato en la era digital. En los últimos años, también ha indagado en las posibilidades y tensiones de la escritura en colaboración con inteligencia artificial.

El episodio que compartió pone en evidencia una paradoja cada vez más visible: herramientas diseñadas para detectar textos generados por IA pueden fallar estrepitosamente ante obras humanas de alta calidad literaria. Y no se trata de cualquier obra.

Cien años de soledad fue publicada en 1967 y se convirtió en una de las novelas fundamentales del siglo XX, piedra angular del llamado “boom latinoamericano” y del realismo mágico. Su impacto fue tal que décadas más tarde contribuiría al reconocimiento de su autor con el Premio Nobel de Literatura en 1982. La novela narra la historia de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo, combinando lo cotidiano con lo fantástico en una prosa que redefinió los límites de la ficción.

Que un sistema automatizado no reconozca como humano el inicio de esa obra resulta, cuanto menos, perturbador. No solo por el error técnico, sino por lo que sugiere: que ciertos patrones de la gran literatura —ritmo, densidad poética, construcción de imágenes— podrían coincidir con los modelos estadísticos de la inteligencia artificial.

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