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Condenaron a Meta y YouTube por el diseño adictivo de sus redes sociales: deberán pagar millones

Un jurado de California determinó que las plataformas perjudicaron la salud mental de una joven y fijó una indemnización inicial de tres millones de dólares. Los detalles.

Meta y YouTube fueron declaradas negligentes por adicción de menores a redes sociales en juicios en Estados Unidos © 2025 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. Meta y YouTube fueron declaradas negligentes por adicción de menores a redes sociales en juicios en Estados Unidos © 2025 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
Hace 1 Hs

Un tribunal del condado de Los Ángeles declaró responsables a las compañías Meta y YouTube por el diseño adictivo de sus plataformas, al considerar que afectaron la salud mental de una usuaria identificada como K.G.M..

El veredicto marca un hito en la creciente ola de litigios que enfrentan las grandes tecnológicas por los daños vinculados al uso intensivo de redes sociales en menores y adolescentes.

El impacto de las redes en la salud mental

La demandante, que hoy tiene 20 años, relató ante el tribunal que el uso constante de Instagram le provocó episodios de depresión, ansiedad y dismorfia corporal. Según su testimonio, la dinámica de la plataforma generaba un uso compulsivo y un temor constante a quedar fuera de los espacios de interacción en línea.

“Realmente afectó mi autoestima”, declaró la joven ante el jurado durante el proceso. Los abogados de la acusación sostienen que las funciones de diseño fueron concebidas específicamente para captar la atención de usuarios jóvenes mediante mecanismos que promueven la permanencia prolongada.

El jurado alcanzó la decisión tras nueve días de deliberaciones y casi 44 horas de análisis de las pruebas presentadas. La sentencia ordena a las empresas el pago de tres millones de dólares por daños, aunque el monto final se conocerá en las próximas semanas.

Un litigio de alcance masivo

Este caso es considerado un juicio “barómetro”, destinado a medir la reacción de los jurados frente a argumentos que se repiten en miles de reclamos similares. Actualmente, más de 1.600 demandantes, incluidos 350 familias y 250 distritos escolares, mantienen causas abiertas contra las tecnológicas.

Matthew Bergman, integrante del Social Media Victims Law Center, calificó el veredicto como un “punto de inflexión monumental” para la industria. Por su parte, los distritos escolares denuncian que estas plataformas generan costos económicos adicionales debido al aumento de incidentes de salud mental entre los estudiantes.

En el ámbito judicial, los demandantes comparan el fenómeno con la crisis de los opioides, argumentando que las empresas conocían los riesgos de adicción y los minimizaron para proteger sus ingresos publicitarios.

La postura de las empresas

Durante el juicio, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, reiteró que la investigación científica disponible no demuestra fehacientemente que las redes sociales causen daños a la salud mental. Las defensas de ambas compañías rechazaron las acusaciones y sostuvieron que sus productos no fueron diseñados para ser dañinos.

Meta señaló que apelará el fallo, argumentando que los problemas de la joven no pueden atribuirse exclusivamente al uso de las plataformas. Además, las empresas se amparan en la Primera Enmienda y en leyes que limitan su responsabilidad sobre el contenido generado por usuarios.

Este veredicto se suma a otra sanción reciente en Nuevo México, donde un jurado impuso a Meta una multa de U$S 375 millones por no proteger a menores frente a redes de explotación sexual.

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