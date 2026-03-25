Condenaron a Meta y YouTube por el diseño adictivo de sus redes sociales: deberán pagar millones

Meta y YouTube fueron declaradas negligentes por adicción de menores a redes sociales en juicios en Estados Unidos © 2025 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.