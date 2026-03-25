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Miguel Acevedo recibió a autoridades de la Escuela Normal y se comprometió a gestionar mejoras edilicias

El establecimiento enfrenta dificultades de infraestructura, entre ellas reparaciones de techos y pisos.

REUNIÓN. Durante el encuentro se abordaron los desafíos de la institución y las principales necesidades planteadas por sus autoridades, docentes, estudiantes y familias. REUNIÓN. Durante el encuentro se abordaron los desafíos de la institución y las principales necesidades planteadas por sus autoridades, docentes, estudiantes y familias.
Hace 2 Hs

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, recibió este miércoles a autoridades de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”, en un encuentro centrado en los desafíos institucionales y las necesidades de la comunidad educativa.

De la reunión, realizada en el despacho del titular del Poder Legislativo, participaron el legislador José Cano, la rectora Andrea Coronel, trece directivos de los distintos niveles, el presidente del centro de estudiantes y representantes de la comisión cooperadora integrada por padres.

Durante el encuentro, se abordaron problemáticas vinculadas al funcionamiento de la institución, con especial foco en las condiciones edilicias. Las autoridades educativas remarcaron la importancia de preservar el histórico edificio, que cuenta con más de 150 años, y sostener su valor como parte del patrimonio educativo de la provincia.

En ese marco, el legislador José Cano señaló: “Hemos tomado conocimiento de las cuestiones urgentes que hay que resolver para que la escuela pueda funcionar”. Además, indicó que se identificaron prioridades y expresó el compromiso de acompañar las gestiones necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Por su parte, la rectora Andrea Coronel destacó la instancia de diálogo y valoró haber podido exponer la situación de la institución. “Principalmente, que podamos ser escuchados como escuela y plantear la problemática que estamos viviendo”, sostuvo. Asimismo, detalló que el establecimiento enfrenta dificultades de infraestructura, entre ellas reparaciones de techos y pisos, y remarcó que el acompañamiento recibido “significa muchísimo” para la comunidad educativa.

En representación de los estudiantes, el presidente del centro de estudiantes, Facundo Lizondo, agradeció el espacio y subrayó el respaldo institucional. “Pudimos ser escuchados y tuvimos el acompañamiento de las autoridades de la Legislatura”, afirmó. En ese sentido, consideró que el encuentro representa “un triunfo” para el alumnado y expresó su expectativa de avanzar en soluciones a corto, mediano y largo plazo.

La reunión dejó como eje central el compromiso de trabajo conjunto entre autoridades políticas y la comunidad educativa para dar respuesta a las demandas planteadas y mejorar las condiciones de la institución.

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