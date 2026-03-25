Miguel Acevedo recibió a autoridades de la Escuela Normal y se comprometió a gestionar mejoras edilicias

En representación de los estudiantes, el presidente del centro de estudiantes, Facundo Lizondo, agradeció el espacio y subrayó el respaldo institucional. “Pudimos ser escuchados y tuvimos el acompañamiento de las autoridades de la Legislatura”, afirmó. En ese sentido, consideró que el encuentro representa “un triunfo” para el alumnado y expresó su expectativa de avanzar en soluciones a corto, mediano y largo plazo.