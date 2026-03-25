Alianza sustentable: este sábado, llevate una bolsa ecológica exclusiva con LA GACETA y Gómez Pardo

LA GACETA y Supermercados Gómez Pardo presentan este sábado 28 de marzo una acción conjunta pensada para el hogar tucumano. Con la compra del ejemplar, los lectores recibirán de regalo una bolsa ecológica de diseño exclusivo.
La iniciativa surge como una respuesta a la creciente necesidad de reducir el uso de plásticos y fomentar hábitos de consumo responsables. Bajo el lema "El mejor precio siempre", Gómez Pardo se suma a esta alianza para ofrecer un producto que combina funcionalidad, resistencia y estética.
Diseño y calidad para tus compras
La bolsa, que podrá conseguirse únicamente con el diario de este sábado, destaca por su diseño temático de Pascuas. Pero no es solo una pieza de diseño:
- Resistencia: fabricada para soportar el peso de las compras diarias.
- Capacidad: cuenta con un fuelle inferior de 10 cm que amplía notablemente su espacio de carga.
- Versatilidad: un aliado perfecto para el supermercado, las compras del barrio o el uso cotidiano.
¿Cómo conseguirla?
La dinámica es simple: los interesados solo deben solicitar su ejemplar de LA GACETA papel en su kiosco de confianza o a su canillita habitual el sábado 28 de marzo. El beneficio es sin cargo adicional hasta agotar stock.
Desde la organización recomiendan reservar el diario con antelación, ya que al tratarse de una edición limitada, se espera una alta demanda en todos los puntos de venta de la provincia.
Con esta acción, LA GACETA y Gómez Pardo reafirman su compromiso con la comunidad, brindando herramientas útiles que cuidan el bolsillo de los tucumanos y, fundamentalmente, el planeta.