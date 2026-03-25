Cuánto cuesta la exclusiva Rosca de Pascua en la pastelería de Damián Betular

Gran parte de los pasajes bíblicos encuentran su simbolismo en las preparaciones gastronómicas de Semana Santa. La unión, la familia y la vida eterna están representados en el anillo de la Rosca de Pascua. Probar una edición limitada del reconocido repostero Damián Betular, puede ser una opción diferente, aunque hay que preparar un presupuesto para ello. El especialista ya presentó la propuesta de su famosa Pâtisserie de Villa Devoto, con una “Rosca Suisse” que cambia el marco de las tradicionales preparaciones.