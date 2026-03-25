Cuánto cuesta la exclusiva Rosca de Pascua en la pastelería de Damián Betular

Gran parte de los pasajes bíblicos encuentran su simbolismo en las preparaciones gastronómicas de Semana Santa. La unión, la familia y la vida eterna están representados en el anillo de la Rosca de Pascua. Probar una edición limitada del reconocido repostero Damián Betular, puede ser una opción diferente, aunque hay que preparar un presupuesto para ello. El especialista ya presentó la propuesta de su famosa Pâtisserie de Villa Devoto, con una “Rosca Suisse” que cambia el marco de las tradicionales preparaciones.
En la Rosca de Pascua de Betular la masa pesada y convencional de las preparaciones en masa del supermercado quedan atrás. La apuesta es una creación con forma de flor que utiliza una base de hojaldre técnico, elevando la experiencia a un nivel de sofisticación que ya es marca registrada del pastelero.
Sabores renovados y técnica francesa
A diferencia de la versión que fue éxito en 2025, la receta de este año suma complejidad para los fanáticos del chocolate. Mientras que la anterior se centraba en la crema pastelera y el dulce de leche sobre masa de croissant, la versión 2026 añade crema pastelera de chocolate y chips de cacao, manteniendo el infaltable corazón de dulce de leche que tanto identifica al paladar argentino.
En cuanto al bolsillo, el ajuste de precios fue moderado si se considera el contexto inflacionario. La rosca pasó de costar $40.000 el año pasado a los $45.000 actuales, lo que representa un incremento del 12,5%. Según explicaron desde el entorno del pastelero, este ajuste busca "mantener la competitividad sin resignar la calidad de la materia prima importada", una premisa innegociable para el estándar de la casa.
Preventa online y cupos agotados
Como suele suceder con los lanzamientos de Betular, la demanda superó rápidamente la oferta inicial. El sistema de preventa online permite a los usuarios reservar sus productos para ser retirados entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Sin embargo, la velocidad de compra es tal que muchos cupos diarios ya figuran agotados en la plataforma oficial, obligando a los interesados a estar atentos a las reposiciones de stock.