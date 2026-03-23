Precios de huevos de Pascua 2026: cuánto cuestan y qué opciones hay para cada bolsillo

Para conocer la verdadera tendencia de los consumidores, Auad entrevistó a Jésica, una de las vendedoras del local. Al ser consultada sobre qué están buscando los clientes a dos semanas de la fecha, la trabajadora sorprendió: "Los huevitos decorados, que es el chocolate de los bombones, son los que más salen... los más pesados". Aunque estos productos tienen un valor más alto, Jésica explicó el motivo de esta elección: "Ya lo conocen porque es un clásico, entonces sí o sí la gente sabe con lo que se encuentra". La vendedora confirmó que las expectativas de ventas son "muy buenas" y que gente de todas las edades se está acercando a comprar.