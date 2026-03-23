Precios de huevos de Pascua 2026: cuánto cuestan y qué opciones hay para cada bolsillo
Las Pascuas están cada vez más cerca y el reciente descenso de la temperatura invita inevitablemente a pensar en chocolates. Para anticipar esta celebración, el móvil de LA GACETA visitó el local de Bonafide para relevar los precios de los huevos de pascuas. En medio de un contexto económico desafiante, el objetivo principal fue descubrir qué promociones y alternativas existen en las góndolas para que las familias argentinas puedan mantener viva la tradición.
Diversidad de precios y tamaños en huevos de pascuas para todos los bolsillos
Durante el recorrido por la tienda, Matías Auad dialogó con la conductora Gabi Baigorrí sobre el amplio abanico de alternativas, mostrando que existen opciones de distintos tamaños para todas las billeteras. Entre los más exclusivos se encuentran los gigantes de 3 y 5 kilos, que alcanzan un techo de 264.000 pesos. "Imaginate que te llevas este y no solamente ese domingo la familia, sino lunes, martes, miércoles, jueves sin duda", bromeó Matías durante la transmisión.
Para quienes buscan cuidar el bolsillo, el móvil detalló precios más accesibles y grandes promociones: hay opciones de 23.000 pesos (en chocolate amargo o con leche) y una oferta donde "pagando dos, te llevas tres" por 47.000 pesos. Además, mostraron otras golosinas muy elegidas para Pascuas, como el clásico chocolate en rama desde 13.200 pesos, el huevo "Mecano" con maní a 12.200 pesos la unidad, conejitos infantiles por 3.400 pesos y hasta monedas de chocolate a tan solo 650 pesos.
Pensando en las familias numerosas, Auad sugirió una bolsa de mini huevitos que cuesta 13.450 pesos: "Está bueno porque a veces tenés muchos sobrinos o vas de pronto a pasar Pascua con alguna familia donde hay muchos niños y podés variar y repartir". Además, recordaron que los miembros de Club LA GACETA cuentan con un 10% de descuento todos los días en la sucursal.
Expectativas y preferencias: ¿qué huevos de pascuas compran los tucumanos?
En un divertido intercambio sobre gustos personales, Gabi confesó desde el piso: "A mí me gusta el chocolate con leche" y admitió que el blanco la empalaga un poco. Por su parte, Auad aseguró no ser para nada exigente a la hora de recibir regalos dulces: "Yo estoy para todo, o sea, no tengo ningún tipo de problema de que me regales este o aquel... literalmente todos, pero prefiero con dulce de leche".
Para conocer la verdadera tendencia de los consumidores, Auad entrevistó a Jésica, una de las vendedoras del local. Al ser consultada sobre qué están buscando los clientes a dos semanas de la fecha, la trabajadora sorprendió: "Los huevitos decorados, que es el chocolate de los bombones, son los que más salen... los más pesados". Aunque estos productos tienen un valor más alto, Jésica explicó el motivo de esta elección: "Ya lo conocen porque es un clásico, entonces sí o sí la gente sabe con lo que se encuentra". La vendedora confirmó que las expectativas de ventas son "muy buenas" y que gente de todas las edades se está acercando a comprar.
En el cierre del móvil, Auad reflexionó sobre la difícil situación económica, mencionando informes que revelan que muchas familias están pidiendo créditos para compras básicas. "Aún así, se está viendo que viene Pascuas y algún chocolatito en general hay en la mesa", concluyó.