Donald Trump busca destrabar el conflicto con Irán y evalúa una reunión en Pakistán

Las discusiones sobre el eventual viaje continuarán en la Casa Blanca, mientras se define el alcance de la delegación. Trump señaló que las negociaciones están siendo encabezadas por Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff. Sin embargo, no está confirmado si todos ellos participarán del eventual encuentro.