Donald Trump busca destrabar el conflicto con Irán y evalúa una reunión en Pakistán

La administración de Donald Trump avanza en gestiones para organizar una reunión diplomática en Pakistán con el objetivo de explorar una salida al conflicto con Irán. El encuentro, que podría realizarse este fin de semana, aún se encuentra en etapa de planificación y sujeto a cambios.
Según indicó la cadena internacional CNN, altas fuentes señalaron el esquema preliminar contempla el viaje del vicepresidente J. D. Vance, junto con otros posibles representantes del gobierno. No obstante, la fecha, el lugar definitivo e incluso la lista de participantes, aún no están confirmados.
Aunque Pakistán aparece como sede principal, Turquía también surgió como alternativa ante preocupaciones de seguridad vinculadas al traslado de funcionarios estadounidenses. Ambos países han tenido roles en la actual dinámica diplomática.
En este contexto, Pakistán actuó como intermediario al trasladar a Irán una propuesta de 15 puntos elaborada por Washington, que incluye temas sensibles como el programa nuclear y los misiles balísticos de Teherán.
Las discusiones sobre el eventual viaje continuarán en la Casa Blanca, mientras se define el alcance de la delegación. Trump señaló que las negociaciones están siendo encabezadas por Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff. Sin embargo, no está confirmado si todos ellos participarán del eventual encuentro.
En paralelo, desde Irán surgieron señales de rechazo a una posible tregua. La agencia Fars News citó a una fuente cercana a las negociaciones que aseguró que el país no aceptará un alto el fuego y considera “ilógico” iniciar conversaciones con Estados Unidos en este contexto.
De acuerdo con esa versión, Teherán buscaría cumplir primero sus objetivos estratégicos antes de poner fin al conflicto. A pesar de ello, Trump sostuvo recientemente que ambas partes tienen interés en alcanzar un acuerdo, aunque no precisó con quiénes mantiene contacto dentro del gobierno iraní.
"Irán no acepta un alto el fuego. Fundamentalmente, iniciar un proceso de este tipo con quienes han violado acuerdos no es lógico”, informó el medio estatal iraní este miércoles.
Mientras continúan los contactos indirectos, la posibilidad de una reunión cara a cara aparece como un intento de encauzar un conflicto que, por ahora, sigue sin una salida clara.