Tensión y críticas: seguí en vivo la audiencia por la reforma de la Ley de Glaciares
En un contexto marcado por planteos judiciales por la legalidad del procedimiento y reclamos para ampliar la participación ciudadana, se puso en marcha la primera jornada de audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar. El cronograma prevé una segunda instancia el jueves 26 de marzo.
Este proceso se realiza de manera tardía, luego de la media sanción de la Cámara de Senadores de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El inicio estuvo atravesado por controversias que condicionaron el desarrollo de la audiencia. A los pedidos de impugnación se sumaron decisiones de la presidencia del plenario, como la reducción del tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos. Además, se registró una interrupción a raíz de reclamos de diputados opositores, quienes denunciaron que se impidió el ingreso al Congreso de personas previamente habilitadas para participar.
La iniciativa de reforma, impulsada como una de las prioridades legislativas del oficialismo, introduce cambios en la normativa vigente. Si bien mantiene la consideración de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, habilita a autoridades locales a definir ese carácter y a intervenir en el Inventario Nacional de Glaciares, con la posibilidad de incorporar o excluir geoformas periglaciares, contemplando instancias de participación ciudadana.
Entre las exposiciones críticas, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, advirtió sobre antecedentes en su provincia vinculados al río Atuel, donde -según señaló- decisiones unilaterales provocaron desertificación, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de poblaciones. En ese sentido, alertó sobre las consecuencias de debilitar controles y priorizar intereses de corto plazo.
También se manifestó en contra la exdiputada nacional Marta Maffei, quien participó en la redacción de la ley vigente. Destacó que el proceso original incluyó consultas a especialistas, instituciones y comunidades, y cuestionó que la reforma, bajo una lógica federal, podría derivar en decisiones discrecionales de las provincias sobre los recursos hídricos, consignó el diario "Ámbito".
En una posición intermedia, el ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera sostuvo que la normativa actual presenta falencias técnicas, particularmente en la definición del ambiente periglaciar, aunque defendió la elaboración del inventario de glaciares. No obstante, consideró que la reforma aprobada en el Senado contiene aspectos aún inconclusos.
Seguí la audiencia en vivo.