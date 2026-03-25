Tensión y críticas: seguí en vivo la audiencia por la reforma de la Ley de Glaciares

El inicio estuvo atravesado por controversias que condicionaron el desarrollo de la audiencia. A los pedidos de impugnación se sumaron decisiones de la presidencia del plenario, como la reducción del tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos. Además, se registró una interrupción a raíz de reclamos de diputados opositores, quienes denunciaron que se impidió el ingreso al Congreso de personas previamente habilitadas para participar.