Estudiar poco tiempo y ganar mejores sueldos: las carreras online más convenientes

Definir una carrera y un futuro laboral puede ser una tarea ardua. La cantidad de condicionantes que influyen en la decisión es múltiple. Pero puede señalarse, con mucha precisión, que el tiempo de inversión en el estudio y la remuneración futura son dos de los criterios que más se consideran para elegir qué carrera estudiar. Entre las alternativas, las carreras relacionadas a la tecnología y la comunicación encabezan el ranking de las más convenientes.
La afinidad con un área es importante al momento de elegir, pero no es el único aspecto que interviene. La digitalización de las últimas décadas permitió que los trabajos tech y en remoto incrementaran. Según un informe de la CESSI, una cámara de desarrollo y comercialización de software, en Argentina más de 140.000 personas se dedicaban al rubro tecnológico a principios de 2024.
Carreras cortas con buena remuneración
Según el Instituto Superior de Estudios en Administración y Negocios, para las empresas se hace cada vez más indispensable la fusión de conocimientos técnicos con criterio analítico, pero también la integración de habilidades personales. Entre los sectores emergentes se encuentran la tecnología, el diseño, la educación virtual y los servicios digitales, áreas que se espera que sigan creciendo en los próximos años.
En este sentido, el Instituto Técnico Superior TecLab compartió un listado con las carreras online con mejor salida laboral en Argentina. La tecnicatura superior en Data Science –ciencia de datos– ayuda a analizar información para tomar decisiones basadas en ella, un aspecto crucial para las empresas. Los técnicos son capaces de procesar, analizar y clasificar grandes cantidades de datos para beneficiar a las empresas o a las áreas que lo necesiten.
La segunda carrera que reúne los criterios de brevedad y demanda laboral es la programación. Estudiar esta carrera permite obtener herramientas y conocimientos para manejar diferentes lenguajes de programación, plataformas, usos de software y así resolver problemas en entornos digitales.
En tercer lugar se menciona al marketing digital, una de las carreras que entró definitivamente en auge y que no deja de demandar profesionales. Requiere de personas que desarrollen estrategias combinando lo comercial con el diseño, la gestión de contenidos y el lanzamiento de campañas. Para las marcas, es fundamental contar con profesionales que comuniquen y moneticen de manera efectiva, apoyándose en la recepción del cliente.