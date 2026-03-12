Secciones
SociedadEducación

Estudiar poco tiempo y ganar mejores sueldos: las carreras online más convenientes

Existen carreras de alta demanda laboral que permiten asegurar ingresos con una inversión relativamente baja de tiempo.

Estudiar poco tiempo y ganar mejores sueldos: las carreras online más convenientes Foto: Shutterstock
Hace 22 Min

Definir una carrera y un futuro laboral puede ser una tarea ardua. La cantidad de condicionantes que influyen en la decisión es múltiple. Pero puede señalarse, con mucha precisión, que el tiempo de inversión en el estudio y la remuneración futura son dos de los criterios que más se consideran para elegir qué carrera estudiar. Entre las alternativas, las carreras relacionadas a la tecnología y la comunicación encabezan el ranking de las más convenientes.

Las carreras universitarias con más futuro laboral, según Bill Gates

Las carreras universitarias con más futuro laboral, según Bill Gates

La afinidad con un área es importante al momento de elegir, pero no es el único aspecto que interviene. La digitalización de las últimas décadas permitió que los trabajos tech y en remoto incrementaran. Según un informe de la CESSI, una cámara de desarrollo y comercialización de software, en Argentina más de 140.000 personas se dedicaban al rubro tecnológico a principios de 2024.

Carreras cortas con buena remuneración

Según el Instituto Superior de Estudios en Administración y Negocios, para las empresas se hace cada vez más indispensable la fusión de conocimientos técnicos con criterio analítico, pero también la integración de habilidades personales. Entre los sectores emergentes se encuentran la tecnología, el diseño, la educación virtual y los servicios digitales, áreas que se espera que sigan creciendo en los próximos años.

En este sentido, el Instituto Técnico Superior TecLab compartió un listado con las carreras online con mejor salida laboral en Argentina. La tecnicatura superior en Data Science –ciencia de datos– ayuda a analizar información para tomar decisiones basadas en ella, un aspecto crucial para las empresas. Los técnicos son capaces de procesar, analizar y clasificar grandes cantidades de datos para beneficiar a las empresas o a las áreas que lo necesiten.

La segunda carrera que reúne los criterios de brevedad y demanda laboral es la programación. Estudiar esta carrera permite obtener herramientas y conocimientos para manejar diferentes lenguajes de programación, plataformas, usos de software y así resolver problemas en entornos digitales.

En tercer lugar se menciona al marketing digital, una de las carreras que entró definitivamente en auge y que no deja de demandar profesionales. Requiere de personas que desarrollen estrategias combinando lo comercial con el diseño, la gestión de contenidos y el lanzamiento de campañas. Para las marcas, es fundamental contar con profesionales que comuniquen y moneticen de manera efectiva, apoyándose en la recepción del cliente.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
4

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
5

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta
6

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Más Noticias
Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Solidaridad con los inundados: los lugares donde se reciben donaciones

Solidaridad con los inundados: los lugares donde se reciben donaciones

Quinta Agronómica: el agua irrumpió en plena clase y los alumnos se subieron a los bancos

Quinta Agronómica: el agua irrumpió en plena clase y los alumnos se subieron a los bancos

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Comentarios