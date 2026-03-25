A 50 años del golpe, una multitud se reunió en el Parque de la Memoria

La convocatoria estuvo encabezada por el referente de Libres del Sur y ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Federico Masso, junto a dirigentes del peronismo y de distintos espacios sociales y políticos. Entre ellos participaron Eloy del Pino, del Peronismo 26 de Julio, y Hugo Cabral, ambos funcionarios del IPVDU; Leandro Parajón, de Pueblo Unido; Domingo Rodríguez, de la agrupación Rompiendo Cadenas; Diego Jiménez, de Somos BDP; Manuel Delgadino, por la agrupación Martín Fierro y el Frente 19 de Diciembre; Mario Álvarez, del Sindicato de Jubilados y Pensionados La Solidaria; Meri Anastacio, de la UTEP; José Vera, presidente del Partido Socialista; el legislador Ernesto Gómez Rossi; el concejal Gastón Gómez y la doctora Florencia Guerra, también referente de Libres del Sur.