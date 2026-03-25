A 50 años del golpe, una multitud se reunió en el Parque de la Memoria

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, este martes desde temprano organizaciones políticas y sociales se congregaron en el Parque de la Memoria, ubicado en la intersección de calles Buenos Aires y avenida Roca, en la capital tucumana.
La actividad incluyó el descubrimiento de una placa en el Monumento a la Memoria, en homenaje a los 30.000 desaparecidos.
La convocatoria estuvo encabezada por el referente de Libres del Sur y ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Federico Masso, junto a dirigentes del peronismo y de distintos espacios sociales y políticos. Entre ellos participaron Eloy del Pino, del Peronismo 26 de Julio, y Hugo Cabral, ambos funcionarios del IPVDU; Leandro Parajón, de Pueblo Unido; Domingo Rodríguez, de la agrupación Rompiendo Cadenas; Diego Jiménez, de Somos BDP; Manuel Delgadino, por la agrupación Martín Fierro y el Frente 19 de Diciembre; Mario Álvarez, del Sindicato de Jubilados y Pensionados La Solidaria; Meri Anastacio, de la UTEP; José Vera, presidente del Partido Socialista; el legislador Ernesto Gómez Rossi; el concejal Gastón Gómez y la doctora Florencia Guerra, también referente de Libres del Sur.
Durante el acto, los distintos oradores hicieron hincapié en la defensa de los derechos humanos y en la necesidad de sostener las banderas de memoria, verdad y justicia.
Leandro Parajón señaló: “Aquí está la militancia que quiere memoria, verdad y justicia, y que quiere cambiar Tucumán y la Argentina para que sean mejores para todos”. Además, recordó la figura de Raúl Alfonsín al afirmar que marcó “el lugar del campo popular a los verdaderos radicales”, y mencionó en ese marco a Gerardo Pisarello.
Por su parte, el concejal Gastón Gómez destacó la magnitud de las movilizaciones en todo el país y sostuvo que representan una respuesta social frente a discursos negacionistas. “A 50 años del horror, más del 70% de los argentinos condenan las aberraciones de la dictadura y están a favor del Nunca Más, de la memoria, la verdad y la justicia”, expresó. También remarcó que el reclamo continuará “contra la impunidad, por los 30.000 y contra el pacto de silencio”.
Eloy del Pino subrayó la importancia de mantener viva la memoria y fortalecer la unidad. “A 50 años, más que nunca hay que sostener la lucha de los organismos de derechos humanos, recuperar la iniciativa del campo popular y construir un modelo de país para todos”, afirmó.
En la misma línea, Hugo Cabral sostuvo que el golpe de Estado implicó la imposición de un modelo excluyente. “Hace 50 años reprimieron y acallaron las voces de quienes querían una Argentina más solidaria, para imponer un país para minorías. Hoy venimos a reivindicar a los 30.000 y a construir unidad para recuperar la soberanía y la justicia social”, expresó.
El cierre estuvo a cargo de Federico Masso, quien convocó a fortalecer la unidad política y respaldar la gestión provincial. “A 50 años, los convoco a construir ese camino de unidad amplia, a defender el gobierno de Osvaldo Jaldo para que continúe cuatro años más en la provincia frente a quienes quieren traer a Tucumán el modelo neoliberal de la dictadura, que hoy se expresa en el gobierno nacional”, señaló. Además, llamó a “recuperar en la Nación un país libre, justo y soberano, por el que lucharon los 30.000”.
La jornada se desarrolló en un clima de participación masiva y con consignas centradas en la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.