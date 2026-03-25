El músculo olvidado que define tu salud: por qué entrenar los glúteos es vital

Por qué este grupo muscular es determinante

Lejos de ser un simple atributo visual, los glúteos son las piezas más grandes del cuerpo y funcionan como el eje principal de nuestra movilidad. Según explican los profesionales, actúan como amortiguadores naturales cada vez que caminamos o subimos escaleras. Sin embargo, el estilo de vida actual —marcado por largas horas de sedentarismo— dio lugar a lo que los expertos denominan el "síndrome del glúteo muerto", una debilidad que afecta directamente la estabilidad y aumenta el riesgo de caídas en adultos mayores.