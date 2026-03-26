Un puente natural escondido en Tucumán: el espectáculo de un mirador a base de roca y cerros

Quién sabe cuál es la ingeniería utilizada por el entorno virgen para construir un inmenso arco que se erige en la altitud de los cerros, pero el Puente del Indio es esa obra que carece de cálculos matemáticos. Esculpida por las manos del tiempo y la perseverancia del agua, su arquitectura forma una parábola que le sirve de portarretrato al cielo y al verde de las montañas que de a poco se diluyen en la llanura de San Pedro de Colalao.