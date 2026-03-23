El pueblo secreto entre Tucumán y Catamarca con túneles abandonados y cascadas escondidas

Por un considerable tiempo, picar la montaña por dentro para conectar Catamarca con Tucumán pareció un plan viable. De hecho, su parcial ejecución y la expectativa viva de algunos de los administradores de la provincia lo demuestran. Los planes buscaban una conexión más directa entre ambas localidades del norte, una que incluso socavara las profundidades de los colosos norteños. Entre túneles sin finalizar, misterios y una geografía que se mantuvo impenetrable, se encuentra La Merced, un pueblo lleno de encanto y secretos.