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Nueva norma para Testigos de Jehová: qué cambió sobre las transfusiones de sangre

Los testigos de Jehová anunciaron un cambio en su doctrina y ahora permiten las autotransfusiones de sangre en intervenciones médicas, aunque mantienen la prohibición de recibir donaciones externas.

Nueva norma en los Testigos de Jehová: qué cambió sobre las transfusiones de sangre Nueva norma en los Testigos de Jehová: qué cambió sobre las transfusiones de sangre
Hace 1 Hs

Una modificación reciente en las normas internas de los Testigos de Jehová volvió a poner en debate una de sus prácticas más controvertidas. La organización anunció que sus fieles podrán optar por las autotransfusiones de sangre, es decir, utilizar su propia sangre previamente extraída en el marco de procedimientos médicos.

La decisión fue comunicada por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, con sede en Estados Unidos, que definió el cambio como una “aclaración” dentro de su doctrina. De esta manera, los creyentes tendrán la posibilidad de almacenar su propia sangre antes de una cirugía y utilizarla durante la intervención si fuera necesario.

Sin embargo, la normativa mantiene una restricción clave: continúa prohibido recibir transfusiones de sangre provenientes de donantes externos, en línea con la interpretación religiosa que históricamente sostuvo la organización.

Una postura basada en creencias religiosas

Desde hace décadas, los testigos de Jehová fundamentan esta práctica en pasajes bíblicos que interpretan como un mandato de abstenerse de la sangre. Según explican, la sangre simboliza la vida, por lo que su uso está sujeto a normas estrictas dentro de su fe.

A pesar de la controversia, la organización insiste en que sus miembros no rechazan la medicina. Por el contrario, promueven la atención sanitaria siempre que se utilicen alternativas que eviten transfusiones tradicionales. En ese sentido, destacan los avances en técnicas médicas sin sangre, cada vez más implementadas a nivel internacional.

Debate médico y legal

El tema ha generado discusiones tanto en el ámbito sanitario como en el judicial. En distintos países, se han registrado conflictos cuando pacientes rechazan transfusiones en situaciones críticas, lo que plantea dilemas éticos sobre el consentimiento y la autonomía personal.

Uno de los casos recientes más relevantes se dio en España, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de una mujer que había rechazado transfusiones por motivos religiosos. La paciente recibió sangre durante una operación de urgencia en un hospital de Madrid, lo que derivó en una demanda contra el Estado.

El tribunal concluyó que se vulneraron derechos fundamentales, como la libertad religiosa y el respeto a la vida privada, y ordenó una compensación económica.

Un cambio que reaviva el debate

La flexibilización parcial en torno a las autotransfusiones representa un giro significativo dentro de la comunidad, aunque no elimina las restricciones más conocidas. Mientras algunos interpretan la medida como un avance, otros consideran que el debate sobre los límites entre religión y medicina seguirá vigente.

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