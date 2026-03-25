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Tiene solo seis capítulos y está basada en hechos reales: la miniserie de Netflix que no podés dejar pasar

Para los amantes del suspenso y los relatos con trasfondo histórico, Alias Grace es una apuesta segura que logra impactar desde el primer episodio hasta el desenlace final.

Tiene solo seis capítulos y está basada en hechos reales: la miniserie de Netflix que no podés dejar pasar Tiene solo seis capítulos y está basada en hechos reales: la miniserie de Netflix que no podés dejar pasar
Hace 2 Hs

Dentro del amplio catálogo de Netflix, una producción breve logró destacarse entre las más recomendadas por los usuarios. Se trata de Alias Grace, una miniserie de apenas seis episodios que combina drama, suspenso y una historia inspirada en hechos reales.

La trama se sitúa en el siglo XIX y sigue la vida de Grace Marks, una joven inmigrante acusada de un crimen que conmociona a la sociedad de la época. A lo largo de los capítulos, un especialista intenta reconstruir lo ocurrido y determinar si la protagonista es culpable o víctima de las circunstancias.

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Una historia atrapante de principio a fin

Uno de los mayores aciertos de la serie es su capacidad para generar intriga constante. Cada episodio aporta nuevos elementos que complejizan el relato y mantienen al espectador en tensión, sin ofrecer respuestas simples.

Además, la producción se destaca por su cuidada ambientación histórica, que recrea con precisión la época, y por las sólidas interpretaciones del elenco, que aportan profundidad a cada personaje.

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Por qué es una de las más recomendadas

Entre los puntos que convierten a Alias Grace en una opción ideal para maratonear, se destacan:

  • Está basada en una historia real que suma interés y realismo
  • Tiene una narrativa ágil y envolvente
  • Cuenta con solo seis capítulos, perfectos para ver en poco tiempo
  • Propone un enfoque psicológico que invita a la reflexión


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