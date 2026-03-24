Furor en Netflix: la serie sobre la tragedia nuclear de Brasil que impacta al mundo

El material emanaba un extraño y llamativo brillo azul que cautivó a Ferreira, a su familia y a sus vecinos. Durante los carnavales, varias personas untaron el polvo radiactivo en sus cuerpos para brillar en la oscuridad sin dimensionar el riesgo. Poco después, los involucrados sufrieron vómitos, diarrea y partes del cuerpo hinchadas. Los médicos diagnosticaron alergias alimentarias hasta que María Gabriela Ferreira, la esposa del chatarrero, vinculó los síntomas con la cápsula y la entregó a una oficina de salud del gobierno local.