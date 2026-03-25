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Los 10 mejores lugares de Argentina para trabajar, según una consultora extranjera: cómo enviar tu CV

La consultora GPTW entrevistó a 100.000 colaboradores, quienes respondieron encuestas anónimas y confidenciales sobre su experiencia laboral.

Los 10 mejores lugares de Argentina para trabajar, según una consultora extranjera: cómo enviar tu CV La Gaceta
Virginia Daniela Gómez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La consultora llamada Great Place to Work elaboró el ranking de los mejores lugares para trabajar durante este año en Argentina. Esta lista reúne 70 empresas juzgadas según la capacidad de las organizaciones para alinear el éxito del negocio con la motivación, el bienestar y el desarrollo de sus empleados.

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La consultora GPTW entrevistó a 100.000 colaboradores, quienes respondieron encuestas anónimas y confidenciales sobre su experiencia laboral. La misma se organiza en tres categorías: empresas de hasta 250 colaboradores, de entre 251 y 1.000, y de más de 1.000 empleados. En total participaron 300 compañías, de las cuales 70 lograron ingresar al listado final.

¿Cómo se armó el ranking de Los Mejores Lugares Para Trabajar 2026?

La metodología de Great Place to Work emplea una encuesta de 60 preguntas dirigida a los empleados de las compañías participantes. El 85% de la calificación final surge de las respuestas sobre confianza, respeto, credibilidad y oportunidades de crecimiento. Además, el análisis integra factores como la dimensión de la firma, la estructura del personal y las particularidades de cada sector para relevar la experiencia diaria de los trabajadores, según señaló Carlos Alustiza.

Entre los elementos con mejor desempeño destacan la credibilidad, el respeto, el orgullo y la camaradería dentro del entorno laboral. No obstante, la imparcialidad se posiciona como el desafío principal y el área con mayor margen de mejora. Aunque el índice promedio alcanzó 83 puntos sobre 100, existe una percepción de desigualdad que afecta el clima organizacional en diversos niveles de la estructura corporativa.

Los datos indican que dos de cada diez trabajadores perciben una falta de equidad en sus empresas. Este fenómeno impacta directamente en el compromiso de los equipos, el sentimiento de pertenencia y la voluntad de realizar tareas extra. La transparencia y la justicia en el trato figuran como pilares determinantes para fortalecer el vínculo entre la organización y su capital humano.

Las mejores empresas grandes para trabajar en Argentina

El listado de las diez primeras posiciones completo es el siguiente:

-1.Arcos Dorados

-2.DHL

-3.Pedidos Ya

-4.Banco Patagonia

-5.EY

-6.Accenture

-7.Volkswagen

-8.SanCor Salud

-9.Verisure

-10.Aeropuertos Argentina

Estas organizaciones pertenecen a sectores como tecnología, finanzas, logística, industria y servicios.

Dónde enviar el CV en las empresas del ranking

Las compañías incluidas en el ranking publican sus búsquedas laborales en plataformas propias o portales globales. A continuación, los canales de postulación para las empresas con más de 1.000 empleados:

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