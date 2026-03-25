Los 10 mejores lugares de Argentina para trabajar, según una consultora extranjera: cómo enviar tu CV

¿Cómo se armó el ranking de Los Mejores Lugares Para Trabajar 2026?

La metodología de Great Place to Work emplea una encuesta de 60 preguntas dirigida a los empleados de las compañías participantes. El 85% de la calificación final surge de las respuestas sobre confianza, respeto, credibilidad y oportunidades de crecimiento. Además, el análisis integra factores como la dimensión de la firma, la estructura del personal y las particularidades de cada sector para relevar la experiencia diaria de los trabajadores, según señaló Carlos Alustiza.