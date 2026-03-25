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Rescataron a un tucán que era mantenido en cautiverio en una vivienda de La Cocha

El ave fue entregada voluntariamente y quedó bajo resguardo de la Dirección de Flora y Fauna.

Rescataron a un tucán que era mantenido en cautiverio en una vivienda de La Cocha
Hace 1 Hs

Un ejemplar de tucán fue rescatado en la ciudad de La Cocha luego de que se detectara que permanecía en cautiverio dentro de una vivienda particular, en infracción a la normativa vigente que protege la fauna silvestre.

El operativo se llevó a cabo durante el lunes, en el marco de recorridos preventivos realizados por efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Sur. La intervención se produjo ante una violación a la Ley de Protección de Flora y Fauna, que prohíbe la tenencia, captura y comercialización de animales silvestres.

Según se informó, el personal policial tomó conocimiento de que en una vivienda del barrio Las Rosas mantenían a un tucán enjaulado. Al llegar al domicilio, los efectivos dialogaron con la propietaria y le explicaron la contravención en la que estaba incurriendo. Tras ello, la mujer accedió a entregar voluntariamente el ave.

Luego del rescate, las autoridades se comunicaron con la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que dispuso el traslado del animal a sus instalaciones para su resguardo y la correspondiente asistencia.

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