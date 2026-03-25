Rescataron a un tucán que era mantenido en cautiverio en una vivienda de La Cocha

Un ejemplar de tucán fue rescatado en la ciudad de La Cocha luego de que se detectara que permanecía en cautiverio dentro de una vivienda particular, en infracción a la normativa vigente que protege la fauna silvestre.
El operativo se llevó a cabo durante el lunes, en el marco de recorridos preventivos realizados por efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Sur. La intervención se produjo ante una violación a la Ley de Protección de Flora y Fauna, que prohíbe la tenencia, captura y comercialización de animales silvestres.
Según se informó, el personal policial tomó conocimiento de que en una vivienda del barrio Las Rosas mantenían a un tucán enjaulado. Al llegar al domicilio, los efectivos dialogaron con la propietaria y le explicaron la contravención en la que estaba incurriendo. Tras ello, la mujer accedió a entregar voluntariamente el ave.
Luego del rescate, las autoridades se comunicaron con la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que dispuso el traslado del animal a sus instalaciones para su resguardo y la correspondiente asistencia.