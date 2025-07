Tucanes en San Javier: qué hacer si los vemos y cómo cuidar su hábitat

Cómo comportarse ante un avistamiento

Si tenés la suerte de ver uno, lo mejor es no acercarse, no intentar alimentarlos y, por supuesto, no capturarlos ni molestarlos. “Podés reportar el avistamiento si querés, pero lo más importante es dejar que el animal siga su comportamiento natural. Lo que no debe pasar es que alguien intente llevárselo o acercarse demasiado”.