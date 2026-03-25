La imagen de Javier Milei fue la que más cayó en el ranking de presidentes latinoamericanos

En contraste, el ranking es liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 72,3% de imagen positiva, seguida por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con 71,8%. El tercer lugar corresponde al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien además fue el que más creció en el último mes, con una suba del 3,9%.