La imagen de Javier Milei fue la que más cayó en el ranking de presidentes latinoamericanos

El humor social en torno a la gestión de Javier Milei muestra señales de deterioro y ya impacta en mediciones internacionales. Un nuevo ranking de mandatarios latinoamericanos elaborado por la consultora CB Global Data refleja una caída sostenida en su nivel de aprobación, que se profundizó en el último mes.
Según el informe, el Presidente descendió del octavo al undécimo lugar en la región, tras perder un 4,5% de imagen positiva respecto de febrero. En la medición actual, Milei alcanza un 42,3% de valoración favorable, con un rechazo que llega al 55,6%, de los cuales un 43,8% califica su gestión como “muy mala”. El estudio se realizó sobre 2.592 casos.
La tendencia marca un retroceso continuo desde el inicio de 2026. En febrero, el mandatario ya había caído casi cinco puntos y se ubicaba en la mitad de la tabla con 46,8% de aprobación, en un escenario donde su imagen negativa superaba a la positiva .
En contraste, el ranking es liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 72,3% de imagen positiva, seguida por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con 71,8%. El tercer lugar corresponde al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien además fue el que más creció en el último mes, con una suba del 3,9%.
En el extremo opuesto aparecen dirigentes que atraviesan contextos de fuerte inestabilidad política en sus países. Entre ellos se encuentran Daniel Noboa, Delcy Rodríguez y José M. Balcázar, que ocupan los últimos puestos del listado.
El ranking completo
De acuerdo con CB Global Data, la clasificación de los presidentes latinoamericanos según su nivel de imagen positiva es la siguiente:
Claudia Sheinbaum (México): 72,3%
Nayib Bukele (El Salvador): 71,8%
Luis Abinader (República Dominicana): 58,7%
Daniel Ortega (Nicaragua): 57,9%
Rodrigo Chaves (Costa Rica): 56,8%
Rodrigo Paz (Bolivia): 51,9%
José Antonio Kast (Chile): 48,9%
Lula Da Silva (Brasil): 46,6%
Santiago Peña (Paraguay): 43,4%
Nasry Asfura (Honduras): 43,2%
Javier Milei (Argentina): 42,3%
Gustavo Petro (Colombia): 39,7%
Yamandú Orsi (Uruguay): 39,2%
Bernardo Arévalo (Guatemala): 36,1%
José Raúl Mulino (Panamá): 34,2%
Daniel Noboa (Ecuador): 33,5%
Delcy Rodríguez (Venezuela): 26,4%
José M. Balcázar (Perú): 25,2%