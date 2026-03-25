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El tiempo seguirá inestable en Tucumán: se espera algo de sol, mucha nubosidad y no se descartan algunas lloviznas

La mínima fue de 16 °C. Se viene el aumento de la temperatura. El pronóstico extendido.

AMPLITUD TÉRMICA. Para hoy se espera que la temperatura suba alrededor de 10 °C a lo largo de la jornada. AMPLITUD TÉRMICA. Para hoy se espera que la temperatura suba alrededor de 10 °C a lo largo de la jornada. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 54 Min

El estado del tiempo seguirá siendo inestable en Tucumán y, de acuerdo con el pronóstico, para hoy se anuncia una jornada con mucha nubosidad, un leve incremento de la temperatura y posibles lloviznas en el sur de la provincia durante la noche.

El miércoles se inició con el cielo mayormente nublado y con una temperatura mínima de 16 °C. La humedad fue de alrededor del 90% mientras que la visibilidad rozó los 10 kilómetros. Los vientos fueron leves desde el sector oeste.  

A lo largo de la mañana el sol logrará colarse entre las nubes durante unas horas, para llevar la temperatura hasta los 22 °C hacia el mediodía. La térmica podría rondar los 24 °C, mientras que la humedad descendería hasta el 70% y la nubosidad sería del 40%. 

Los momentos más cálidos se registrarán durante la siesta, cuando la temperatura alcance los 24 °C de máxima, mientras que la sensación térmica sería de unos 26 °C. La nubosidad subirá hasta el 60% y la humedad se mantendrá en torno al 70%. Los vientos serán moderados desde el sector sudeste. 

Hacia la noche ingresaría por el sudoeste de la provincia un frente que podría provocar precipitaciones en Concepción, Monteros y en la zona de Los Ralos, mientras que en la capital las lluvias podrían llegar durante la madrugada. Se espera que la temperatura descienda hasta los 20 °C. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anuncia para el jueves las condiciones climáticas similares, con niebla por la mañana y mucha nubosidad por la tarde. La temperatura mínima sería de 15°C y la máxima de 25 °C.

Para el viernes se esperan lluvias matinales, una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C, en una jornada que estará marcada por la alta nubosidad.

Mientras tanto, el sábado y el domingo ingresaría un frente cálido, aunque nuboso, que llevaría la máxima a superar los 30 °C, con térmicas que llegarían a los 32 °C a partir del lunes. 

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