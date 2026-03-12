La abogada santiagueña Agostina Páez podría ser condenada a 15 años de prisión en Brasil: cuándo empieza el juicio

La abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de injuria racial y actualmente bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión en Brasil. Así lo afirmó su defensora, Carla Junqueira.
La letrada adelantó además que el juicio contra la joven de 29 años comenzará el próximo 24 de marzo y que la Fiscalía brasileña que interviene en la causa buscará imputarla por tres delitos.
“Nuestra estrategia ahora es preparar el juicio, que arranca el 24 de marzo, para evitar el peor escenario, que es el planteado por la Fiscalía de pedir un concurso material, que sería una sumatoria de tres delitos, tres penas, 15 años de prisión”, explicó Junqueira en diálogo con Infobae.
La defensora también cuestionó la proporcionalidad de la respuesta judicial en el caso. “Hay una desproporcionalidad entre la reacción cautelar y la definición del concurso material, y efectivamente lo que pasa es eso”, sostuvo.
Según explicó, el concurso material implica considerar que no hubo un único hecho de racismo sino tres delitos distintos. “El concurso material lo que dice el juez es que, en vez de haber habido un solo delito de racismo, hubo tres, porque fueron tres víctimas distintas en tres momentos distintos”, señaló.
Junqueira también consideró que existían alternativas menos restrictivas para garantizar la aplicación de la ley penal. “Había maneras de garantizar la aplicación de la legislación penal con cautelares menos gravosas”, afirmó.
El caso se encuentra en una etapa clave, ya que el juicio está por comenzar. La defensa trabaja en una estrategia centrada en los aspectos procesales y en dejar de lado el enfoque que había adoptado el equipo legal anterior.
“Más allá de ser un caso de derecho penal, es un caso de derechos humanos y en esos casos la estrategia de responsabilizar a la víctima no suele funcionar en ningún país del mundo”, remarcó la abogada.
El pedido de disculpas
En paralelo, Páez publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram en el que ofreció disculpas públicas por el episodio que derivó en la causa judicial. La joven reconoció la gravedad de su conducta y asumió su responsabilidad por el hecho que la mantiene desde hace casi dos meses en Brasil sin poder regresar a la Argentina.
“Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso ahora quiero pedir disculpas públicamente”, expresó.
El caso tomó notoriedad en enero, cuando se viralizó un video en el que la abogada realizaba gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema. Las imágenes fueron registradas por cámaras de seguridad y por teléfonos celulares.
A partir de esa secuencia se presentó una denuncia por injuria racial y se inició una causa penal en su contra. Desde entonces, Páez permanece en territorio brasileño bajo arresto domiciliario y monitoreada mediante una tobillera electrónica.
En su mensaje, la abogada aseguró que decidió pronunciarse públicamente luego de recibir la recomendación de su actual defensora. “Me ha explicado que sí, que debería haberlo hecho, entonces ahora siento la libertad de hacerlo”, afirmó.
Páez pidió disculpas “de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas, humilladas por mi actitud” y agregó: “Lo lamento profundamente. Lamento haber contribuido a ese dolor por ignorancia. Desconocía lo que era el racismo”.
Junqueira explicó que su clienta no había pedido disculpas antes por recomendación del equipo legal que la representaba anteriormente, que temía que el gesto fuera interpretado como una admisión de culpabilidad y agravara su situación judicial.
“Ella quería haber pedido disculpas antes, pero tenía este temor jurídico de hacerlo”, explicó la letrada, quien además reconoció que existe un video del episodio. “Hay un video que muestra el momento del acto discriminatorio y eso es innegable”, admitió.
Por el momento, el pedido de disculpas no fue incorporado al expediente, aunque la defensa planea notificarlo formalmente al juez antes del inicio del juicio.
La expectativa del equipo legal es que esta nueva estrategia permita modificar el rumbo del proceso y evitar la pena máxima solicitada por la Fiscalía.
En su mensaje, Páez también explicó que el proceso judicial y el tiempo transcurrido en Brasil la llevaron a reflexionar sobre lo ocurrido. “Ahora interiorizándome, aprendiendo y escuchando, entiendo lo delicado que es”, concluyó.