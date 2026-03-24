Brasil: condenan a Agostina Páez a dos años de prisión en suspenso y podrá regresar a la Argentina

La abogada argentina Agostina Páez fue autorizada a regresar al país tras presentarse a una audiencia de instrucción y juzgamiento en Río de Janeiro, en el marco de la causa por injuria racial que enfrenta desde enero.
Durante el proceso, la Justicia brasileña resolvió imponerle una pena de dos años de prisión en suspenso, que será reemplazada por el cumplimiento de tareas comunitarias. Esta decisión le permitirá abandonar Brasil y regresar a la Argentina en los próximos días.
La joven, de 29 años, había sido acusada de realizar gestos racistas en un bar mientras se encontraba de vacaciones, un hecho que generó fuerte repercusión y la mantuvo bajo medidas judiciales, como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.
En la audiencia, primero declararon los empleados del local que realizaron la denuncia, luego intervino la fiscalía y finalmente la defensa solicitó que el proceso pudiera continuar en Argentina.
Tras conocerse la resolución, Páez expresó alivio y reiteró sus disculpas. Además, aseguró que su principal objetivo es regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su familia. “Fue la peor experiencia de mi vida”, sostuvo.