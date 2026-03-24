Secciones
SociedadActualidad

Brasil: condenan a Agostina Páez a dos años de prisión en suspenso y podrá regresar a la Argentina

Tras la audiencia en Río de Janeiro, podrá regresar al país y cumplir tareas comunitarias.

AGOSTINA PÁEZ. Es abogada, tiene 29 años y vive en Santiago del Estero. AGOSTINA PÁEZ. Es abogada, tiene 29 años y vive en Santiago del Estero.
Hace 1 Hs

La abogada argentina Agostina Páez fue autorizada a regresar al país tras presentarse a una audiencia de instrucción y juzgamiento en Río de Janeiro, en el marco de la causa por injuria racial que enfrenta desde enero.

Durante el proceso, la Justicia brasileña resolvió imponerle una pena de dos años de prisión en suspenso, que será reemplazada por el cumplimiento de tareas comunitarias. Esta decisión le permitirá abandonar Brasil y regresar a la Argentina en los próximos días.

La joven, de 29 años, había sido acusada de realizar gestos racistas en un bar mientras se encontraba de vacaciones, un hecho que generó fuerte repercusión y la mantuvo bajo medidas judiciales, como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.

En la audiencia, primero declararon los empleados del local que realizaron la denuncia, luego intervino la fiscalía y finalmente la defensa solicitó que el proceso pudiera continuar en Argentina.

Tras conocerse la resolución, Páez expresó alivio y reiteró sus disculpas. Además, aseguró que su principal objetivo es regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su familia. “Fue la peor experiencia de mi vida”, sostuvo.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juicio en Brasil: el padre de Agostina Páez calificó de “locura” el pedido de 15 años de prisión

Juicio en Brasil: el padre de Agostina Páez calificó de “locura” el pedido de 15 años de prisión

Cómo será el juicio contra la abogada santiagueña: hoy puede saberse si hay condena

Cómo será el juicio contra la abogada santiagueña: hoy puede saberse si hay condena

Comienza hoy el juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil

Comienza hoy el juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil

Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Adorni busca retomar su agenda de gestión
3

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
4

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
5

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado
6

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Más Noticias
Tafí del Valle, un refugio de más de 200 aves: ocho alucinantes fotos que invitan a mirar más el cielo

Tafí del Valle, un refugio de más de 200 aves: ocho alucinantes fotos que invitan a mirar más el cielo

Cambian las preocupaciones de los argentinos: los bajos salarios encabezan el ranking

Cambian las preocupaciones de los argentinos: los bajos salarios encabezan el ranking

¿Dónde trabajar hoy? Luego de decidir qué estudiar, los jóvenes deben tomar una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

¿Dónde trabajar hoy? Luego de decidir qué estudiar, los jóvenes deben tomar una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

Feriado del 24 de marzo: cómo funcionan los servicios en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena

Feriado del 24 de marzo: cómo funcionan los servicios en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena

Cultura del odio en las redes: el caso de Punch y el porqué vemos lo malo en algo bueno

Cultura del odio en las redes: el caso de Punch y el porqué vemos lo malo en algo bueno

El clima en Tucumán: cómo será el otoño y hasta cuándo seguirán las lluvias

El clima en Tucumán: cómo será el otoño y hasta cuándo seguirán las lluvias

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un impulso de confianza en la última semana de marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un impulso de confianza en la última semana de marzo, según Ludovica Squirru

Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

Comentarios