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Juicio en Brasil: el padre de Agostina Páez calificó de “locura” el pedido de 15 años de prisión

Mariano Páez cuestionó la posible condena en Brasil y describió el fuerte impacto emocional que atraviesa su hija, acusada de realizar gestos racistas en un bar de Río de Janeiro.

EN BRASIL. Agostina Páez fue acusada de hacer gestos racistas el 14 de enero en Río de Janeiro. EN BRASIL. Agostina Páez fue acusada de hacer gestos racistas el 14 de enero en Río de Janeiro.
Hace 1 Hs

El juicio contra Agostina Páez  comenzó este martes en Brasil y, en la antesala de la audiencia, su padre, Mariano Páez, lanzó duras críticas contra el pedido de pena y expuso el delicado estado emocional de la joven.

“Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”, afirmó en declaraciones televisivas, en referencia a la acusación por gestos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro.

Viaje de urgencia para acompañarla

El padre de la joven explicó que decidió viajar de manera imprevista para estar presente en el inicio del proceso judicial.

“Anoche decidí viajar. Estoy yendo a Buenos Aires y luego a Río”, relató. Según detalló, su objetivo es acompañar a su hija en “un momento tan difícil” y confía en que la situación pueda resolverse favorablemente.

“Tiene depresión y pánico”

Mariano Páez describió un cuadro preocupante en la salud mental de su hija. “Está con depresión, con psicólogos y psiquiatras”, aseguró.

Además, reveló el impacto profundo que le generó el proceso judicial: “Tiene pánico. Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”.

Según sostuvo, la joven atraviesa una “depresión profunda” desde que quedó involucrada en el caso.

Críticas al proceso judicial

Durante la entrevista, el hombre también cuestionó lo que considera un trato excesivo por parte de la Justicia brasileña.

“No sé a qué se debe el ensañamiento”, expresó. En ese sentido, mencionó que el episodio ocurrido en el bar estuvo precedido por una situación tensa y aseguró que su hija ya pidió disculpas públicas.

Dificultades económicas y falta de apoyo

El padre de la acusada también hizo hincapié en el impacto económico del proceso judicial en el exterior.

“Son insoportables los gastos. No sé hasta cuándo voy a llegar con el dinero”, advirtió.

Además, señaló que no recibió asistencia por parte de organismos estatales: “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”.

Cómo sigue el juicio en Brasil

La audiencia está prevista para este martes 24 de marzo en los tribunales de Río de Janeiro y marcará el inicio formal del proceso contra la abogada santiagueña de 29 años.

Agostina Páez permanece en Brasil desde hace dos meses, con prohibición de salir del país y bajo monitoreo mediante tobillera electrónica.

El caso se originó el 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema, un hecho que generó fuerte repercusión pública.

En los últimos días, y tras un cambio en su defensa, la joven difundió un mensaje de disculpas: “He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”.

Mientras tanto, su defensa busca que pueda afrontar el proceso desde la Argentina, en un contexto judicial que comenzará a definirse en las próximas horas.

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