¿Qué estudiar hoy? El nuevo enfoque de las universidades frente a la tecnología
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Carreras del futuro TucumánUniversidad Nacional de TucumánUniversidad San Pablo-TUniversidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoFacultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de TucumánArgentinaInteligencia Artificial
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular