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¿Qué estudiar hoy? El nuevo enfoque de las universidades frente a la tecnología

Las carreras tradicionales necesitan dar sus conocimientos de otra manera. ¿Las nuevas tecnologías modifican las profesiones desde adentro? En Tucumán, las universidades aseguran reformular contenidos, prácticas y perfiles.

María del Carmen Garzón
Por María del Carmen Garzón Hace 2 Hs

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