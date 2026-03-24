Irán designó nuevo jefe de seguridad tras la muerte de Alí Larijani

El gobierno de Irán oficializó la designación de Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, tras la muerte de Alí Larijani en un ataque atribuido a Israel la semana pasada. La decisión se da en un contexto de creciente tensión en la región.
Según informó Mehdi Tabatabaei, funcionario de la oficina de comunicaciones presidencial, el nombramiento fue aprobado por el líder supremo Mojtaba Jamenei y formalizado por decreto del presidente Masoud Pezeshkian.
En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas anunció que el Consejo de Derechos Humanos se reunirá de urgencia este miércoles para analizar los ataques de Irán contra varios países del Golfo y su impacto en la situación de derechos humanos en la región.
En el ámbito del transporte aéreo, el grupo Lufthansa decidió extender la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente hasta finales de abril, e incluso hasta octubre en algunos casos, debido al conflicto.
A su vez, Cathay Pacific comunicó que mantendrá canceladas sus operaciones hacia Dubái y Riad hasta el 31 de mayo por la misma razón, consignó el medio DW, con base en informaciones de agencias internacionales, entre ellas AFP.