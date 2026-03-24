"Snacks de ejercicio": el método de cinco minutos que recomiendan los cardiólogos para fortalecer el corazón

A veces, la idea de pasar una hora entera en el gimnasio se siente como una montaña imposible de escalar. Sin embargo, una tendencia respaldada por la ciencia está cambiando las reglas del juego: los "snacks de ejercicio", una estartegia que puede tener grandes beneficios para el corazón.
Se trata de ráfagas breves de actividad física que no requieren equipo ni ropa especial, pero que tienen un impacto directo en nuestra longevidad. Estos episodios cortos de movimiento son la clave para combatir el sedentarismo sin morir en el intento.
Qué son exactamente estos "bocados" de movimiento
Los expertos definen a estos "snacks" como sesiones estructuradas de cinco minutos o menos. Pueden consistir en subir escaleras de forma intensa o realizar ejercicios con el propio peso corporal, como sentadillas, varias veces al día. La ciencia indica que estas pequeñas dosis de esfuerzo acumuladas son suficientes para notar cambios reales en la salud cardiovascular.
“La principal conclusión es que cualquier cosa es mejor que nada”, declaró a NBC News Tamanna Singh , directora del Centro de Cardiología Deportiva de la Clínica Cleveland. Para la especialista, estos breves momentos pueden ser, además, el trampolín perfecto hacia una rutina más exigente en el futuro.
El beneficio real detrás de unos pocos minutos
Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine reveló que estos estímulos mejoran significativamente la aptitud cardiorrespiratoria, incluso cuando el tiempo total de ejercicio es muy inferior a lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo más sorprendente es la adherencia: el 90% de las personas logra mantener este hábito porque es fácil de encajar en la rutina.
“Esto sugiere que las ráfagas para hacer ejercicio no solo son eficaces, sino también prácticos y bien aceptados”, señalaron los autores del estudio. Por su parte, Jordan Metzl, médico deportólogo, subrayó en el programa Today que estos descansos activos se acumulan a lo largo del día y nos vuelven personas mucho más saludables.
Guía práctica para empezar hoy mismo
Para que estos "snacks" funcionen, la clave es la intención. Se recomienda realizar al menos dos sesiones de cinco minutos la mayoría de los días de la semana. Las opciones son variadas: desde caminar a paso ligero (que reduce el riesgo de muerte prematura) hasta hacer 10 flexiones contra la pared mientras esperas que se caliente el agua para el café.
La entrenadora Stephanie Mansour sugiere aprovechar los cortes publicitarios o los momentos de espera en casa. Una sentadilla isométrica contra la pared, por ejemplo, es un ejercicio estático pero muy potente que, según investigaciones recientes, ayuda a reducir la presión arterial en reposo.