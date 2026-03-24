"Snacks de ejercicio": el método de cinco minutos que recomiendan los cardiólogos para fortalecer el corazón

El beneficio real detrás de unos pocos minutos

Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine reveló que estos estímulos mejoran significativamente la aptitud cardiorrespiratoria, incluso cuando el tiempo total de ejercicio es muy inferior a lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo más sorprendente es la adherencia: el 90% de las personas logra mantener este hábito porque es fácil de encajar en la rutina.