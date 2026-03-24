Mitos y verdades sobre el omega-3: qué dicen los estudios sobre estas grasas supuestamente buenas

El omega-3 y la falta de coincidencia en los estudios

El portal Infomed, con artículos e información escrita y revisada por especialistas de la medicina, hizo un recuento de los estudios que se realizaron sobre el impacto del omega-3 en el cuerpo. Aunque el balance se inclina en favor del omega-3, sobre todo en pacientes con triglicéridos elevados y alto riesgo cardiovascular, no se trata de una aplicación que pueda hacerse de forma universal. Habrá que tener en cuenta la dosis y también las formulaciones específicas.