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Las primeras productoras de Luzu TV darán una masterclass de streaming en Tucumán: fecha y detalles

La actividad se realizará el 25 de abril a las 14 en el Hotel Hilton y tendrá una duración de cinco horas.

MASTERCLASS. Las productoras de Luzu TV llegan a Tucumán con una actividad intensiva para compartir cómo se construye contenido en el streaming. MASTERCLASS. Las productoras de Luzu TV llegan a Tucumán con una actividad intensiva para compartir cómo se construye contenido en el streaming. / INSTAGRAM
Hace 4 Hs

El mundo del streaming se convirtió en una industria en expansión. Y lo que antes parecía lejano: viajar a Buenos Aires, conocer a referentes o entender cómo funciona por dentro, ahora se acerca a Tucumán con una propuesta concreta.

El próximo 25 de abril, desde las 14 horas, el Hilton Tucumán será sede de una masterclass que pone en el centro a uno de los nombres más fuertes del ecosistema digital argentino: Luzu TV.

Quiénes vienen y por qué importa

La capacitación estará a cargo de Tati Roust, Ange Ledesma y Vale Iudica, productoras que formaron parte del desarrollo de programas como “Nadie Dice Nada” y “Antes Que Nadie”, dos de los formatos más consumidos del streaming local. No vienen a dar una charla motivacional: vienen a contar cómo se hace.

MASTERCLASS. Las productoras de Luzu TV llegan a Tucumán con una actividad intensiva para compartir cómo se construye contenido en el streaming. MASTERCLASS. Las productoras de Luzu TV llegan a Tucumán con una actividad intensiva para compartir cómo se construye contenido en el streaming. / CAPTURA DE PANTALLA

La propuesta es clara. Durante cinco horas, con un break incluido, se compartirán herramientas, estrategias y decisiones reales que forman parte del detrás de escena: desde cómo transformar una idea en un proyecto concreto hasta cómo sostenerlo en el tiempo, con lógica de producción profesional.

Uno de los puntos fuertes es que no hace falta experiencia previa. Está pensada tanto para quienes ya crean contenido como para quienes todavía están en esa etapa de ideas sueltas, anotadas o postergadas.

Cómo participar y cuánto cuesta

Además, hay un dato clave: los cupos son limitados y la preventa ya está abierta. 

El valor promocional es de $90.000 (25% OFF sobre el precio final de $120.000), y las entradas se pueden adquirir a través de la web oficial: www.xproducciones.com

SALTA. Las productoras de Luzu TV darán una capacitación en Tucumán el 25 de abril. SALTA. Las productoras de Luzu TV darán una capacitación en Tucumán el 25 de abril. / INSTAGRAM

No es solo una clase. Es, para muchos, el primer contacto real con la lógica de una industria que no para de crecer.

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