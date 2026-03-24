Irán lanzó una ofensiva masiva contra Tel Aviv y el Golfo: seis heridos y alerta por crisis energética

Ante este escenario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió a una salida negociada debido a la "situación crítica" del suministro energético global. "Todos sentimos los efectos en los precios del gas y el petróleo. Es de suma importancia detener las hostilidades para proteger la estabilidad de nuestras sociedades", advirtió la mandataria.