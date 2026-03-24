Secciones
Mundo

Irán lanzó una ofensiva masiva contra Tel Aviv y el Golfo: seis heridos y alerta por crisis energética

Los ataques no se limitaron al territorio israelí. Los países del Golfo también sufrieron las consecuencias de los bombardeos.

ATAQUE. Irán lanzó misiles contra Tel Aviv. ATAQUE. Irán lanzó misiles contra Tel Aviv. FOTO/LANACIÓN-AFP.
Hace 2 Hs

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico esta madrugada tras una andanada de misiles lanzada por el régimen de Irán contra el centro de Israel. El servicio de emergencias Magen David Adom reportó al menos seis heridos leves en Tel Aviv y confirmó el despliegue de equipos de rescate en múltiples puntos de impacto en el centro del país.

La ofensiva no se limitó a territorio israelí. Países del Golfo también sufrieron las consecuencias del ataque: Kuwait informó daños en su infraestructura eléctrica por restos de drones interceptados, mientras que Arabia Saudita y Baréin denunciaron nuevas agresiones en sus territorios.

Mientras los proyectiles cruzaban el cielo, el frente diplomático mostraba señales contradictorias. El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que Washington y Teherán han logrado "puntos de acuerdo importantes" para un posible pacto de paz. 

Sin embargo, el régimen iraní desestimó tajantemente estas versiones. La Guardia Revolucionaria calificó las palabras de Trump como "operaciones psicológicas", mientras que el líder del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, tildó los anuncios de "noticias falsas" destinadas a manipular los mercados financieros y petroleros.

Ante este escenario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió a una salida negociada debido a la "situación crítica" del suministro energético global. "Todos sentimos los efectos en los precios del gas y el petróleo. Es de suma importancia detener las hostilidades para proteger la estabilidad de nuestras sociedades", advirtió la mandataria.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpOriente MedioEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Israel continuará atacando a Irán y Líbano

Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Israel continuará atacando a Irán y Líbano

Conflicto en Medio Oriente: el agua puede ser un nuevo blanco de la guerra

Conflicto en Medio Oriente: el agua puede ser un nuevo blanco de la guerra

Irán ejecutó a un joven luchador de 19 años tras las protestas contra el régimen

Irán ejecutó a un joven luchador de 19 años tras las protestas contra el régimen

Israel informó la muerte de dos altos mandos iraníes en medio de una escalada regional

Israel informó la muerte de dos altos mandos iraníes en medio de una escalada regional

Guerra en Medio Oriente: Trump descarta un alto el fuego con Irán y refuerza la presencia militar

Guerra en Medio Oriente: Trump descarta un alto el fuego con Irán y refuerza la presencia militar

Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
3

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?
4

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
5

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre
6

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

Más Noticias
Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Francisco Isauro y Arturo René Arancibia

Francisco Isauro y Arturo René Arancibia

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Comentarios