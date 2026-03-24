Irán lanzó una ofensiva masiva contra Tel Aviv y el Golfo: seis heridos y alerta por crisis energética

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico esta madrugada tras una andanada de misiles lanzada por el régimen de Irán contra el centro de Israel. El servicio de emergencias Magen David Adom reportó al menos seis heridos leves en Tel Aviv y confirmó el despliegue de equipos de rescate en múltiples puntos de impacto en el centro del país.
La ofensiva no se limitó a territorio israelí. Países del Golfo también sufrieron las consecuencias del ataque: Kuwait informó daños en su infraestructura eléctrica por restos de drones interceptados, mientras que Arabia Saudita y Baréin denunciaron nuevas agresiones en sus territorios.
Mientras los proyectiles cruzaban el cielo, el frente diplomático mostraba señales contradictorias. El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que Washington y Teherán han logrado "puntos de acuerdo importantes" para un posible pacto de paz.
Sin embargo, el régimen iraní desestimó tajantemente estas versiones. La Guardia Revolucionaria calificó las palabras de Trump como "operaciones psicológicas", mientras que el líder del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, tildó los anuncios de "noticias falsas" destinadas a manipular los mercados financieros y petroleros.
Ante este escenario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió a una salida negociada debido a la "situación crítica" del suministro energético global. "Todos sentimos los efectos en los precios del gas y el petróleo. Es de suma importancia detener las hostilidades para proteger la estabilidad de nuestras sociedades", advirtió la mandataria.