Fecha definida para glaciares: la ley se debatirá en abril

La Cámara de Diputados se prepara, tras el fin de semana XL, para encarar las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, ya sancionada por el Senado y que La Libertad Avanza espera aprobar durante la primera quincena del mes próximo.
Serán dos jornadas, este miércoles y jueves, con horario extendido de 10 a 19 y con posibilidad de prolongarse hasta la medianoche de ambos días. Es la máxima concesión que dieron los libertarios a quienes pidieron ampliar las jornadas.
Los presidentes del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, convocaron dos días de audiencias públicas pese a que los inscriptos superaron las 100.000 personas.
Cautelar
Un grupo de fundaciones ambientalistas presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos” en las audiencias públicas. El reclamo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.
Una vez finalizadas las audiencias públicas, desde LLA sostienen que convocarán a un nuevo plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para firmar los dictámenes correspondientes. Esto sería entre el 7 y el 8 del mes próximo, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 15 de abril.