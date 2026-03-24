Secciones
Política

Fecha definida para glaciares: la ley se debatirá en abril
Fecha definida para glaciares: la ley se debatirá en abril
Hace 5 Hs

La Cámara de Diputados se prepara, tras el fin de semana XL, para encarar las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, ya sancionada por el Senado y que La Libertad Avanza espera aprobar durante la primera quincena del mes próximo.

Serán dos jornadas, este miércoles y jueves, con horario extendido de 10 a 19 y con posibilidad de prolongarse hasta la medianoche de ambos días. Es la máxima concesión que dieron los libertarios a quienes pidieron ampliar las jornadas.

Los presidentes del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, convocaron dos días de audiencias públicas pese a que los inscriptos superaron las 100.000 personas.

Cautelar

Un grupo de fundaciones ambientalistas presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos” en las audiencias públicas. El reclamo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.

Ley de Glaciares: el Gobierno cedió ante la oposición y se postergó el debate al menos un mes

Ley de Glaciares: el Gobierno cedió ante la oposición y se postergó el debate al menos un mes

Una vez finalizadas las audiencias públicas, desde LLA sostienen que convocarán a un nuevo plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para firmar los dictámenes correspondientes. Esto sería entre el 7 y el 8 del mes próximo, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 15 de abril.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónLa Libertad AvanzaLey de Glaciares
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caso $Libra: el Senado se convirtió en una caja de resonancia

Caso $Libra: el Senado se convirtió en una caja de resonancia

Lo más popular
Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar
1

Lobo Medina, la AFA y el día en el que empezamos a desconfiar

En vísperas de definiciones para la zafra azucarera
2

En vísperas de definiciones para la zafra azucarera

El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios
3

El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios

Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula
4

Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula

Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”
5

Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”

Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní
6

Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní

Más Noticias
Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika?

Conflicto en Medio Oriente: el agua puede ser un nuevo blanco de la guerra

Conflicto en Medio Oriente: el agua puede ser un nuevo blanco de la guerra

Cáncer cervicouterino: alertan por su impacto

Cáncer cervicouterino: alertan por su impacto

Cómo deben ser los profesionales del futuro según el argentino más exitoso de Silicon Valley

Cómo deben ser los profesionales del futuro según el argentino más exitoso de Silicon Valley

A 50 años del inicio de la última dictadura, un Gobierno enceguecido hasta el final: “No hay golpe”

A 50 años del inicio de la última dictadura, un Gobierno enceguecido hasta el final: “No hay golpe”

Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní

Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní

Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”

Según la ONU, Cisjordania está bajo “limpieza étnica”

Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula

Temor a invasiones extranjeras: “Nos quieren colonizar otra vez”, alerta Lula

Comentarios