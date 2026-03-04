Ley de Glaciares: el Gobierno cedió ante la oposición y se postergó el debate al menos un mes

Tras una tensa reunión de comisiones, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) propuso un cronograma que incluye una audiencia pública presencial en Buenos Aires el 25 de marzo y una virtual el 26. Aunque el oficialismo aceptó la prórroga, advirtió que "el tiempo es finito", mientras la oposición exige que las audiencias se trasladen a las provincias afectadas para garantizar la participación de las comunidades locales.