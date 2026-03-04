Ley de Glaciares: el Gobierno cedió ante la oposición y se postergó el debate al menos un mes

En el inicio del tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, el oficialismo debió archivar su plan de un "trámite exprés". Ante la falta de votos asegurados y la presión de los bloques opositores, La Libertad Avanza aceptó extender los plazos de discusión, postergando cualquier posible votación hasta abril.
El conflicto central radicó en las modificaciones a la Ley 26.639. El proyecto busca otorgar a las provincias la potestad de definir qué reservas hídricas son "estratégicas", permitiéndoles intervenir en el Inventario Nacional de Glaciares (ING).
Esta medida desplazaría el criterio técnico del Ianigla (organismo nacional) en favor de decisiones locales, al facilitar potencialmente la actividad minera en zonas sensibles.
“Es un pequeño triunfo, pero hay que cuidar este mes para que no se den vuelta diputados”, admitieron desde un bloque opositor, conscientes de que el Gobierno aprovechará el tiempo para negociar con los gobernadores.
Tras una tensa reunión de comisiones, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) propuso un cronograma que incluye una audiencia pública presencial en Buenos Aires el 25 de marzo y una virtual el 26. Aunque el oficialismo aceptó la prórroga, advirtió que "el tiempo es finito", mientras la oposición exige que las audiencias se trasladen a las provincias afectadas para garantizar la participación de las comunidades locales.