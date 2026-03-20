Tasas hipotecarias: qué bancos lideran las bajas y el dilema entre el UVA o el crédito tradicional
Con el Banco Nación a la vanguardia, las entidades privadas ajustan sus márgenes para captar clientes. Expertos analizan por qué el UVA sigue siendo la puerta de entrada para la clase media pese a la inflación.
El mercado hipotecario argentino atraviesa una etapa de reconfiguración. Tras un periodo de cautela, la competencia entre bancos se intensificó, al disparar lo que analistas llaman una "guerra de tasas". Aunque los niveles siguen siendo elevados en la comparación histórica, la tendencia bajista de los últimos dos meses reavivó las consultas en un sector inmobiliario sediento de crédito.
El nuevo mapa de las tasas: del 6% al 15%
La dispersión de la oferta es amplia y obliga a los solicitantes a caminar el mercado. El Banco Nación se consolida como el jugador más agresivo con una tasa del 6% + UVA (para clientes con haberes), seguido de cerca por el Banco Ciudad (7,5%) y el BBVA.
En el otro extremo, entidades como Galicia o Macro mantienen tasas del 15%, un nivel que los expertos consideran más "disuasorio" que comercial.
"Hay un componente de marketing", señaló el economista Andrés Salinas. "Bajar del 15% al 12,5% sigue siendo caro, pero las entidades buscan no quedar fuera del radar de los buscadores", precisó.
¿UVA o Tasa Variable? El dilema del ingreso
La discusión de fondo no es solo la tasa, sino el sistema de ajuste.
- Créditos UVA: son los más buscados porque la cuota inicial es baja (similar a un alquiler). El riesgo es el ajuste del capital por inflación, pero permiten calificar con ingresos más moderados.
- Créditos sin UVA (Provincia y Credicoop): ofrecen tasas variables (en torno al 38-39% anual). Si bien eliminan el ajuste por inflación del capital, la cuota inicial puede ser hasta el doble que en un UVA, lo que restringe el acceso solo a perfiles de ingresos muy altos.
Federico González Rouco, de Empiria Consultores, advirtió que las opciones sin UVA suelen ser menos competitivas: "Son productos caros que trasladan la incertidumbre al costo financiero en lugar del capital", señaló.