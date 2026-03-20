Secciones

Allanan las sedes de la AFA por la causa que investiga los bienes de Toviggino

EconomíaNoticias económicas

Tasas hipotecarias: qué bancos lideran las bajas y el dilema entre el UVA o el crédito tradicional

Con el Banco Nación a la vanguardia, las entidades privadas ajustan sus márgenes para captar clientes. Expertos analizan por qué el UVA sigue siendo la puerta de entrada para la clase media pese a la inflación.

EN LADRILLOS. El acceso al crédito para vivienda. EN LADRILLOS. El acceso al crédito para vivienda.
Hace 24 Min

El mercado hipotecario argentino atraviesa una etapa de reconfiguración. Tras un periodo de cautela, la competencia entre bancos se intensificó, al disparar lo que analistas llaman una "guerra de tasas". Aunque los niveles siguen siendo elevados en la comparación histórica, la tendencia bajista de los últimos dos meses reavivó las consultas en un sector inmobiliario sediento de crédito.

El nuevo mapa de las tasas: del 6% al 15%

La dispersión de la oferta es amplia y obliga a los solicitantes a caminar el mercado. El Banco Nación se consolida como el jugador más agresivo con una tasa del 6% + UVA (para clientes con haberes), seguido de cerca por el Banco Ciudad (7,5%) y el BBVA. 

En el otro extremo, entidades como Galicia o Macro mantienen tasas del 15%, un nivel que los expertos consideran más "disuasorio" que comercial.

"Hay un componente de marketing", señaló el economista Andrés Salinas. "Bajar del 15% al 12,5% sigue siendo caro, pero las entidades buscan no quedar fuera del radar de los buscadores", precisó.

¿UVA o Tasa Variable? El dilema del ingreso

La discusión de fondo no es solo la tasa, sino el sistema de ajuste.

- Créditos UVA: son los más buscados porque la cuota inicial es baja (similar a un alquiler). El riesgo es el ajuste del capital por inflación, pero permiten calificar con ingresos más moderados.

- Créditos sin UVA (Provincia y Credicoop): ofrecen tasas variables (en torno al 38-39% anual). Si bien eliminan el ajuste por inflación del capital, la cuota inicial puede ser hasta el doble que en un UVA, lo que restringe el acceso solo a perfiles de ingresos muy altos.

Federico González Rouco, de Empiria Consultores, advirtió que las opciones sin UVA suelen ser menos competitivas: "Son productos caros que trasladan la incertidumbre al costo financiero en lugar del capital", señaló.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánBanco Nación de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Redrado advirtió que sin reformas y un sistema bimonetario el consumo seguirá débil y la informalidad, alta

Redrado advirtió que sin reformas y un sistema bimonetario "el consumo seguirá débil y la informalidad, alta"

Asfixia financiera: la crisis de deuda saltó de los hogares a las pequeñas empresas

Asfixia financiera: la crisis de deuda saltó de los hogares a las pequeñas empresas

Plazos fijos de marzo: la ganancia con cada banco si invierto a 30, 60 y 90 días

Plazos fijos de marzo: la ganancia con cada banco si invierto a 30, 60 y 90 días

Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
2

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
3

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Un mensaje macro y evangelizador
4

Un mensaje macro y evangelizador

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
5

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”
6

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

La economía argentina mejora, pero el humor social no, según economistas que participaron del Fenoa

La economía argentina mejora, pero el humor social no, según economistas que participaron del Fenoa

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

Comentarios