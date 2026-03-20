Tasas hipotecarias: qué bancos lideran las bajas y el dilema entre el UVA o el crédito tradicional

El nuevo mapa de las tasas: del 6% al 15%

La dispersión de la oferta es amplia y obliga a los solicitantes a caminar el mercado. El Banco Nación se consolida como el jugador más agresivo con una tasa del 6% + UVA (para clientes con haberes), seguido de cerca por el Banco Ciudad (7,5%) y el BBVA.