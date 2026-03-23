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El Gobierno reactivó el reparto de ATN: giró $47.000 millones a 11 provincias aliadas en 48 horas

Corrientes, Mendoza y Entre Ríos encabezaron la lista de beneficiarios de estos fondos discrecionales.

Diego Santilli se reunió con los gobernadores Leandro Zdero y Alberto Weretilneck. Diego Santilli se reunió con los gobernadores Leandro Zdero y Alberto Weretilneck.
Hace 2 Hs

En una señal clara de fortalecimiento de los vínculos políticos con el interior, el Gobierno nacional reactivó el flujo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre el 19 y el 20 de marzo, la Casa Rosada distribuyó $47.000 millones entre 11 jurisdicciones provinciales, lo que representó el mayor volumen de fondos discrecionales transferidos en lo que va del año.

Según un informe de la consultora "Politikon Chaco", el reparto benefició principalmente a distritos cuyos gobernadores habían mostrado sintonía con la agenda del presidente Javier Milei, lo que evidenció una correlación entre el apoyo legislativo y la asistencia financiera.

El "podio" de los beneficiados

La distribución de estos $47.000 millones se concentró en tres provincias clave:

1- Corrientes: la gestión de Juan Pablo Valdés lideró el ranking con un giro de $8.000 millones. El mandatario correntino fue un actor fundamental en el Congreso, al garantizar votos clave para las reformas libertarias.

2- Mendoza: el distrito gobernado por Alfredo Cornejo, aliado estratégico de La Libertad Avanza, recibió $7.000 millones.

3- Entre Ríos: bajo el mando de Rogelio Frigerio, la provincia mesopotámica embolsó $6.000 millones.

El resto de las transferencias

La lista de las 11 provincias que recibieron auxilio financiero en este último bimestre se completa con:

- Misiones: $5.500 millones

- San Juan y Chaco: $4.000 millones cada una

- Salta: $3.500 millones

- Catamarca y Chubut: $2.500 millones cada una

- Jujuy y Neuquén: $2.000 millones cada una

Un salto real en el financiamiento discrecional

El informe destacó que el ritmo de transferencias se aceleró notablemente. Los $47.000 millones liquidados en marzo superan en un 129% en términos reales a los fondos distribuidos en febrero ($20.000 millones). Además, al comparar con marzo de 2025, el incremento parcial es del 98,5%.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, el reparto total de ATN asciende a $74.000 millones, lo que representa una suba real interanual del 29%.

Balance del trimestre

Corrientes se consolida como la jurisdicción más asistida del año con un total de $14.000 millones. Le siguen Misiones ($9.500 millones) y Salta ($7.500 millones), lo que conformó el grupo de provincias que lograron mantener el flujo de fondos nacionales en un escenario de fuerte restricción fiscal para el resto del mapa federal.

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