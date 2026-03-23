El Gobierno reactivó el reparto de ATN: giró $47.000 millones a 11 provincias aliadas en 48 horas

En una señal clara de fortalecimiento de los vínculos políticos con el interior, el Gobierno nacional reactivó el flujo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre el 19 y el 20 de marzo, la Casa Rosada distribuyó $47.000 millones entre 11 jurisdicciones provinciales, lo que representó el mayor volumen de fondos discrecionales transferidos en lo que va del año.