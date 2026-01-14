Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

El ATN de $20.000 millones

El Gobierno provincial oficializó la recepción del envío récord en la gestión del presidente Javier Milei a través de un único Aporte del Tesoro Nacional (ATN). La transferencia de los $20.000 millones quedó reflejada en dos decretos ( 3843/3 y 3.844/3), que si bien fueron firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo el 16 de diciembre, salieron publicados esta semana en Boletín Oficial de la Provincia. El primero de los instrumentos consigan que el ATN había sido acreditado el 9 de diciembre en la cuenta del Banco de la Nación Argentina. Y detalla que había sido remitido con el argumento de aplicar los fondos “a las previsiones y finalidades establecidas en la Ley de Emergencia Hídrica y Social”, por lo que los recursos deben ser “destinados a la ejecución de acciones tendientes a atender los efectos de la misma”, indica el decreto 3.843. El instrumento legal siguiente, en tanto, advierte que el Aporte había sido gestionado a través de una nota elevada por el ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad, “atento a la persistencia de la situación de emergencia hídrica que atraviesa la provincia”. Además de incrementar las partidas correspondientes del Presupuesto 2025, se comunicó a la Legislatura en ese momento sobre el Aporte de $20.000 millones. Según distintos informes, Tucumán encabeza el listado de las provincias más beneficiadas con esta herramienta durante la gestión de Milei. Este envío representa prácticamente la mitad de los fondos ingresados a la administración que encabeza Jaldo por este concepto.