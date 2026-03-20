Cómo hacer pan sin harina con solo dos ingredientes: la receta preparar sándwiches saludables

Los beneficios de una dieta baja en carbohidratos

Además, este tipo de dietas favorece una rápida pérdida de peso inicial, principalmente al eliminar el exceso de líquidos y reducir los niveles de insulina. Un punto clave para la salud cardiovascular es que ayuda a disminuir los triglicéridos y a elevar el colesterol HDL (el "bueno"), además de ser una estrategia probada para reducir la grasa abdominal visceral, que es la más perjudicial para los órganos.