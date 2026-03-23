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Murió la “abuela Lalalá”, el símbolo viral de los festejos del Mundial de Qatar 2022

Cristina Mariscotti tenía 79 años y se había vuelto famosa por una canción que nació en plena celebración de la selección argentina.

Murió la “abuela Lalalá”, el símbolo viral de los festejos del Mundial de Qatar 2022
Hace 2 Hs

El fútbol argentino volvió a teñirse de emoción con una noticia que toca de cerca el recuerdo del último Mundial. Cristina Mariscotti, conocida como la “abuela Lalalá”, murió a los 79 años y dejó una huella imborrable en los festejos de Qatar 2022.

Su historia se volvió viral en medio de la euforia colectiva, cuando un grupo de hinchas la filmó en su barrio de Liniers celebrando con la camiseta y la bandera argentina. En ese momento nació una canción que rápidamente se expandió por redes y calles.

Al ritmo de una reversión de Go West, los fanáticos comenzaron a cantar “¡Abuela, lalalalalá!”, transformando esa escena espontánea en un fenómeno que acompañó a la Selección durante el torneo.

Con el paso de los días, Mariscotti se convirtió en una figura entrañable, aunque siempre intentó mantener un perfil bajo. “Quiero seguir con mi vida normal”, había dicho tras la explosión de su popularidad.

Un símbolo que quedó en la memoria

Más allá de la fama, su imagen quedó ligada a uno de los momentos más felices del fútbol argentino. Su historia representa esa conexión única entre la gente y la Selección, una postal que, como tantas otras de Qatar 2022, seguirá viva en la memoria colectiva.

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