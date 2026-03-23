Inundaciones en Tucumán: la Legislatura se apresta a declarar la emergencia hídrica

La declaración de la emergencia económica y social en la provincia, con el fin de asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur y acompañar la recuperación de las actividades productivas, será uno de los temas destacados de la sesión legislativa prevista para el jueves. La Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó por mayoría la iniciativa que presentó el oficialismo, con apoyo de parte de la oposición. Pero hay otro sector que se opone a esta medida y la califica como una sobreactuación dado que hay leyes vigentes en ese sentido, según expusieron.