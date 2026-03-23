Inundaciones en Tucumán: la Legislatura se apresta a declarar la emergencia hídrica

La declaración de la emergencia económica y social en la provincia, con el fin de asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur y acompañar la recuperación de las actividades productivas, será uno de los temas destacados de la sesión legislativa prevista para el jueves. La Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó por mayoría la iniciativa que presentó el oficialismo, con apoyo de parte de la oposición. Pero hay otro sector que se opone a esta medida y la califica como una sobreactuación dado que hay leyes vigentes en ese sentido, según expusieron.
El comité que preside Carlos Gallia (bloque Justicialista) emitió dictamen favorable a la iniciativa que presentó Gerónimo Vargas Aignasse para declarar la emergencia económica y social por 180 días. La propuesta faculta al Poder Ejecutivo (PE) a reasignar partidas, implementar programas extraordinarios y otorgar ayudas económicas directas, entre otras cuestiones. El dictamen de mayoría también lo rubricaron Carlos Najar, Sandra Figueroa, Sara Lazarte y Hugo Ledesma.
“Es para lo mismo”
Sin embargo, Claudio Viña (Compromiso Tucumán), único legislador opositor en Hacienda y Presupuesto, firmó un dictamen en minoría en rechazo de la propuesta que presentó Vargas Aignasse, con respaldo de José Cano, Walter Berarducci, Roberto Moreno, Maia Martínez y Roque Argañaraz. “El fundamento principal es que ya existe una ley de emergencia hídrica, específicamente para una inundación”, recalcó en declaraciones a LA GACETA.
El líder de Nueva Fuerza recordó que en 2007 la Cámara sancionó la Ley 7.875, que declara la emergencia hídrica y social en la totalidad del territorio provincial por 120 días y permitía la prórroga por dos años. Dicha norma tuvo numerosas prórrogas a lo largo de 19 años, a tal punto que en diciembre de 2025 se votó la vigencia hasta diciembre de 2026 (Ley 9.941). La legislación, además de facultar al PE de modo similar al proyecto que se debatirá, suspende ejecuciones fiscales y cortes de servicios por falta de pago, entre otros.
“Evidentemente no leyeron o no se dieron cuenta que esa ley está para lo mismo que están pidiendo esta nueva: para salir en ayuda de las personas y los bienes dañados por la contingencia climática, etcétera, y toda la disponibilidad del dinero sin restricciones, sin las trabas administrativas que tiene la vida cotidiana. Me parece que es sobreabundar en legislación. Me parece una sobreactuación de la emergencia”, desarrolló Viña.
El presidente del bloque Compromiso Tucumán comentó que evidentemente Tucumán está en emergencia porque si no la gente no estaría inundada o a la orilla de la ruta. “La emergencia existe, el tema es que las leyes de emergencia no funcionan, o los que deben utilizar esas leyes no las saben aplicar adecuadamente”, lanzó y dijo que es una provincia récord en emergencias declaradas.
Reclamos en enero
A fines de enero, con las primeras complicaciones que provocaron las intensas tormentas de verano, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) presentó un pedido de informes para que el PE detalle cómo se aplicaron los fondos destinados a la Emergencia Hídrica y Social, en el marco de la Ley 7.875. En el escrito solicitó precisiones sobre $20.000 millones que la Nación giró a la provincia como Aporte del Tesoro Nacional (ATN) para obras de prevención y mitigación de inundaciones.
“Cuando hay emergencia, también tiene que haber transparencia y planificación. No podemos seguir reaccionando después de cada tormenta: necesitamos saber si los fondos se usaron correctamente y si las obras están donde realmente se necesitan”, expuso entonces.
Pedido en Diputados
Es noticia nacional lo que se vive en el interior de Tucumán a causa de las inundaciones de marzo, en especial en las zonas sur y este. En ese sentido, el diputado nacional Pablo Yedlin reclamó al Gobierno nacional de Javier Milei la inmediata declaración de la emergencia hídrica, social y productiva en Tucumán. “Detrás de cada cifra hay una familia que lo perdió todo. Es desgarrador”, dijo.