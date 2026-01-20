Elias de Pérez pidió informes por los daños causados por las lluvias y el uso de fondos de emergencia hídrica

El requerimiento fue elevado a través de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte de la Legislatura y en las próximas horas se conceetará también en el Ministerio de Obras Públicas. En el escrito se solicita precisiones sobre el destino del Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones, aceptado por decreto provincial y destinado a obras de prevención y mitigación de inundaciones, en el marco de la Ley de Emergencia Hídrica Nº 7875.