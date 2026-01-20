Elias de Pérez pidió informes por los daños causados por las lluvias y el uso de fondos de emergencia hídrica

La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial para conocer en detalle cómo se aplicaron los fondos destinados a la Emergencia Hídrica y Social, luego de las intensas lluvias que provocaron localidades aisladas, viviendas inundadas e importantes daños en la infraestructura de la provincia.
El requerimiento fue elevado a través de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte de la Legislatura y en las próximas horas se conceetará también en el Ministerio de Obras Públicas. En el escrito se solicita precisiones sobre el destino del Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones, aceptado por decreto provincial y destinado a obras de prevención y mitigación de inundaciones, en el marco de la Ley de Emergencia Hídrica Nº 7875.
“Las últimas lluvias volvieron a mostrar la vulnerabilidad de muchas comunidades. Hay familias evacuadas, caminos cortados y obras que claramente no dieron resultado. Por eso es imprescindible saber qué se hizo, dónde y con qué criterios se utilizaron estos fondos”, señaló Elías de Pérez.
El pedido de informes solicita, entre otros puntos, detalles sobre:
•Las obras ejecutadas y previstas con esos recursos.
•Su localización territorial (municipios, comunas y departamentos alcanzados).
•El estado de ejecución física y financiera de los fondos.
•Los criterios técnicos y de planificación utilizados para priorizar obras.
•Los procedimientos de contratación y el cronograma de acciones pendientes.
La legisladora remarcó que el objetivo es ejercer el rol de control que le corresponde a la Legislatura y garantizar que los recursos destinados a la emergencia se traduzcan en soluciones reales para la gente.
“Cuando hay emergencia, también tiene que haber transparencia y planificación. No podemos seguir reaccionando después de cada tormenta: necesitamos saber si los fondos se usaron correctamente y si las obras están donde realmente se necesitan”, concluyó.