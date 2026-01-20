Secciones
Elias de Pérez pidió informes por los daños causados por las lluvias y el uso de fondos de emergencia hídrica

“Las últimas lluvias volvieron a mostrar la vulnerabilidad de muchas comunidades", dijo.

Hace 1 Hs

La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial para conocer en detalle cómo se aplicaron los fondos destinados a la Emergencia Hídrica y Social, luego de las intensas lluvias que provocaron localidades aisladas, viviendas inundadas e importantes daños en la infraestructura de la provincia.

El requerimiento fue elevado a través de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte de la Legislatura y en las próximas horas se conceetará también en el Ministerio de Obras Públicas. En el escrito se solicita precisiones sobre el destino del Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones, aceptado por decreto provincial y destinado a obras de prevención y mitigación de inundaciones, en el marco de la Ley de Emergencia Hídrica Nº 7875.

“Las últimas lluvias volvieron a mostrar la vulnerabilidad de muchas comunidades. Hay familias evacuadas, caminos cortados y obras que claramente no dieron resultado. Por eso es imprescindible saber qué se hizo, dónde y con qué criterios se utilizaron estos fondos”, señaló Elías de Pérez.

El pedido de informes solicita, entre otros puntos, detalles sobre:

•Las obras ejecutadas y previstas con esos recursos.

•Su localización territorial (municipios, comunas y departamentos alcanzados).

•El estado de ejecución física y financiera de los fondos.

•Los criterios técnicos y de planificación utilizados para priorizar obras.

•Los procedimientos de contratación y el cronograma de acciones pendientes.

La legisladora remarcó que el objetivo es ejercer el rol de control que le corresponde a la Legislatura y garantizar que los recursos destinados a la emergencia se traduzcan en soluciones reales para la gente.

“Cuando hay emergencia, también tiene que haber transparencia y planificación. No podemos seguir reaccionando después de cada tormenta: necesitamos saber si los fondos se usaron correctamente y si las obras están donde realmente se necesitan”, concluyó.

Temas TucumánUruguaySilvia Elías de Pérez
