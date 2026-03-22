La OTAN y 22 países analizan medidas conjuntas para desbloquear el estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó este domingo que un grupo de 22 países, la mayoría de ellos integrantes de la alianza atlántica, están analizando la adopción de medidas conjuntas para permitir la circulación de buques por el Estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.