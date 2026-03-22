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La OTAN y 22 países analizan medidas conjuntas para desbloquear el estrecho de Ormuz

Lo anunció el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en declaraciones a medios periodísticos estadounidenses.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN reveló que 22 países analizan medidas para destrabar la circulación de buques en el Estracho de Ormuz Mark Rutte, secretario general de la OTAN reveló que 22 países analizan medidas para destrabar la circulación de buques en el Estracho de Ormuz
Hace 1 Hs

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó este domingo que un grupo de 22 países, la mayoría de ellos integrantes de la alianza atlántica, están analizando la adopción de medidas conjuntas para permitir la circulación de buques por el Estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Desde el jueves un grupo de 22 países, la mayoría de los cuales pertenecen a la OTAN está colaborando para garantizar que el estrecho de Ormuz quede libre para la navegación tan pronto como sea posible", sostuvo Rutte, ex primer ministro de los Países Bajos, en declaraciones a medios estadounidenses.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario de la OTAN señaló que, además de los miembros de la OTAN, en la iniciativa participan también Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Sin embargo, no precisó cuándo los países estarán listos para emprender acciones concretas en el estrecho.

"Es evidente que la campaña militar en Irán aún continúa, por lo que ahora estamos trabajando con estos países, así como con Estados Unidos para evaluar qué, cuándo y cómo podemos hacer para lograrlo", añadió.

Luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran sus ataques contra Irán el 22 de febrero pasado, Teherán comenzó un bloque el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico.

Ante la paralización del estrecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado en repetidas ocasiones a varios países afectados a enviar buques a la región, para restablecer la navegación. No obstante, su llamamiento quedó sin apoyo concreto entre sus aliados.

En este sentido, el mandatario del país norteamericano indicó que la autoridad de la OTAN se había visto gravemente mermada debido a su falta de voluntad para ayudar a EEUU a desbloquear esta crítica ruta de tránsito de hidrocarburos.

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