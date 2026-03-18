Guerra en Medio Oriente: Israel anunció que mató a Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán

¿Quién era Esmail Khatib?

Sancionado por Estados Unidos en 2022, Khatib era una pieza clave en el aparato represivo y de ciberespionaje iraní. Se lo vinculaba directamente con ataques de "ransomware" contra objetivos occidentales y con graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura de disidentes en centros de detención secretos.