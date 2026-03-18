Guerra en Medio Oriente: Israel anunció que mató a Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la muerte de Esmail Khatib, titular del Ministerio de Inteligencia iraní. "Anoche, el ministro fue eliminado también", sentenció Katz, al advertir que "se esperan sorpresas importantes" en todos los frentes durante las próximas horas.
La muerte de Khatib se sumó a una lista de bajas críticas para el régimen del ayatolá Alí Jamenei en menos de 48 horas, que incluye a Ali Larijani (estratega de seguridad) y al general Gholam Reza Soleimani (jefe de la fuerza Basij).
Según el comunicado, Khatib había nacido en Ghayenat, en la provincia de Khorasan del Sur, Irán. Estaba señalado como encargado de “varias redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje".
La respuesta de Teherán
La reacción de la Guardia Revolucionaria no se hizo esperar. Durante la madrugada, Irán lanzó una andanada de misiles de última generación -modelos Khorramshahr-4 y Qadr- diseñados para saturar radares y evadir defensas antiaéreas.
El ataque impactó en la ciudad de Ramat Gan, al este de Tel Aviv, y causó la muerte de dos personas. Además, Teherán extendió su ofensiva hacia países vecinos como Arabia Saudita y Kuwait, aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados.
¿Quién era Esmail Khatib?
Sancionado por Estados Unidos en 2022, Khatib era una pieza clave en el aparato represivo y de ciberespionaje iraní. Se lo vinculaba directamente con ataques de "ransomware" contra objetivos occidentales y con graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura de disidentes en centros de detención secretos.