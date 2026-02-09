Israel deroga la ley que impide comprar tierra en Cisjordania

El ministro de Finanzas, el colono y ultraderechista Bezalel Smotrich, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, informaron que esta es una de las medidas aprobadas en el Gabinete Político y de Seguridad del ejecutivo de Benjamín Netanyahu celebrado ayer. “Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel y enterrando la idea de un Estado palestino”, declaró Smotrich.