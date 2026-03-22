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El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

La mínima fue de 18 °C. El cielo permanecerá mayormente cubierto. El pronóstico extendido.

OTOÑAL. El cielo mayormente cubierto y el descenso de la temperatura marcarán la jornada de domingo en toda la provincia. OTOÑAL. El cielo mayormente cubierto y el descenso de la temperatura marcarán la jornada de domingo en toda la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 4 Min

El primer domingo de otoño dejará su huella en Tucumán y, según el pronóstico del tiempo, el cielo permanecerá mayormente cubierto y la temperatura sufrirá un marcado descenso. La máxima sería de apenas 23 °C. 

La mañana comenzó con algunas lluvias débiles, que se extendieron desde la madrugada. La nubosidad fue de casi 100% y la humedad fue del 88%. La temperatura mínima quedó registrada en 18 °C, por lo que fue indispensable salir de casa temprano con algún abrigo como acompañante. 

Si bien el sol calentará menos a partir de ahora, la primera muestra llegará hoy, con unos 23°C de máxima para configurar un domingo típico del otoño. Para el mediodía se anuncia una humedad del 79% mientras que la nubosidad se mantendrá en 95%. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una tarde fresca, con elevada nubosidad y humedad, características que se extenderán hasta entrada la noche.

En el cierre del domingo, la térmica se contraerá hasta los 19 °C, mientras que la humedad y la nubosidad rozarán el 100%. Los vientos serán suaves desde el sector noreste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anuncia para las próximas 48 horas el ingreso de un frente que provocaría lluviznas durante la mañana y la tarde del lunes, jornada para la que se espera una mínima de 18°C y una máxima de 22 °C.

El estado del tiempo variará durante el martes, que comenzará con cielo despejado, pero con una mínima de 15 °C. Por la tarde podría nublarse parcialmente y la máxima llegaría hasta los 26 °C. 

El miércoles y el jueves se mantendrían las condiciones climáticas, con temperaturas similares (15°C y 25 °C), aunque con aumento de la nubosidad en la mañana del viernes (21°C y 22°C), que podría terminar con algunas lluvias dispersas.  

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