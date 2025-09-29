Soda Stereo anuncia su regreso con "Ecos": Cerati virtual y el resto de la banda en vivo

Los productores destacan que no se trata de un tributo ni de una reedición de Gracias Totales, sino de una puesta en escena inédita. “Ecos” no tendrá invitados ni reemplazos en la guitarra y la voz. Lo que se escuchará en vivo será la interpretación original de Cerati, tomada de registros completos e intactos de los shows de la banda, especialmente de la gira Me verás volver de 2007, con Charly y Zeta tocando en simultáneo desde el escenario.