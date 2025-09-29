Soda Stereo anuncia su regreso con "Ecos": Cerati virtual y el resto de la banda en vivo

Después de 15 días de rumores y especulaciones, Soda Stereo anunció oficialmente su regreso. La incógnita era grande: ¿un disco inédito? ¿Benito Cerati ocupando el lugar de su padre? Finalmente, la respuesta llegó este lunes 29 de septiembre a las 17 horas: “Ecos”, un espectáculo en vivo que reunirá a Charly Alberti y Zeta Bosio sobre el escenario con la figura virtual de Gustavo Cerati, gracias a tecnología de última generación.
Los productores destacan que no se trata de un tributo ni de una reedición de Gracias Totales, sino de una puesta en escena inédita. “Ecos” no tendrá invitados ni reemplazos en la guitarra y la voz. Lo que se escuchará en vivo será la interpretación original de Cerati, tomada de registros completos e intactos de los shows de la banda, especialmente de la gira Me verás volver de 2007, con Charly y Zeta tocando en simultáneo desde el escenario.
La propuesta se inspira en experiencias internacionales como la de ABBA en 2023, cuando el grupo sueco se presentó en versión holográfica. Sin embargo, quienes trabajan en el proyecto aseguran que la figura de Cerati “es superadora” y no comparable a aquellos avatares, publicó Clarín. Por ejemplo, la iluminación que afecta a Zeta y a Charly también impactará en la figura virtual del líder de Soda.
Detrás de esta construcción habría, incluso, un músico fan de Cerati que reproduce sus movimientos en vivo, sobre el cual se monta la imagen real del artista con esta tecnología, logrando un efecto hipnótico.
El repertorio y la puesta
La lista de temas incluirá los clásicos infaltables de Soda Stereo y también algunas rarezas poco tocadas en vivo. Según los productores, será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica, pensado tanto para quienes acompañaron a la banda desde sus inicios como para quienes nunca pudieron verlos.
La propuesta apunta a recuperar la experiencia del recital, más allá de la virtualidad. Por eso, el show se montará en estadios cerrados, con campo para el público joven que busque vivirlo como un concierto de rock, mientras que las plateas quedarán para quienes prefieran verlo con más calma.
Cuándo y dónde
La primera fecha confirmada será el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. La preventa comienza este martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana, exclusivamente en el sitio oficial del Movistar Arena, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés.
En principio, sólo habrá una función, aunque se espera que la alta demanda sume varias más y que el espectáculo viaje a Chile, Colombia, Perú y otros países de la región. Charly y Zeta tendrían disponibilidad para un año completo, lo que abre la posibilidad de una extensa gira y hasta un gran cierre en Buenos Aires.
Entre los nombres confirmados detrás de la producción figuran Adrián Taverna, histórico sonidista de Soda y de Cerati solista, y Caíto Lorenzo, diseñador gráfico ligado a la estética de la banda. La realización estará a cargo de PopArt, la misma productora que llevó adelante Soda Cirque (junto al Cirque du Soleil) y Gracias Totales.
El legado y la polémica
La gacetilla de prensa define al show como “un reencuentro soñado, donde lo irreal se vuelve real y los deseos se convierten en realidad”. No obstante, en redes sociales ya se levantaron voces críticas que cuestionan la decisión de “revivir” a Cerati con fines comerciales.
Desde el entorno de la banda, defienden la propuesta como una manera de mantener vivo el legado de Soda y acercarlo a nuevas generaciones. “Cada disco que ellos sacaban tenía un montón de detractores. Seguirá siendo así con este show. Pero el que quiera verlos de nuevo o por primera vez, va a tener con Ecos la oportunidad de hacerlo”, afirman.
A casi doce años de la partida de Gustavo Cerati, el regreso de Soda Stereo con Ecos promete sacudir nuevamente la historia del rock en español.